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日本如何成為「滑板強國」？包辦奧運男女金牌　背後原因解密

▲奧運日本14歲吉澤戀奧運滑板奪金。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 奧運日本14歲吉澤戀奧運滑板奪金。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者戴雅真東京31日專電

說到滑板就會想到發源地美國，然而自從滑板在東京奧運列為比賽項目以來，2屆奧運的街式滑板男女金牌都牢牢掌握在日本人手中，日本究竟如何成為如今的滑板強國，日本教練認為，關鍵在於針對比賽的目標性訓練。

上屆東京奧運金牌得主、日本25歲滑板好手堀米雄斗29日在巴黎奧運男子滑板街式賽決賽最後關鍵時刻上演逆轉戲碼，連霸金牌。女子賽事方面沒有那麼戲劇性，由還在就讀國中3年級的14歲選手吉澤戀奪得，銀牌也是由日本的赤間凜音拿下。

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光是在街式滑板項目，日本就拿下2金1銀，成績輝煌。上屆東京奧運，日本同樣包辦男女金牌，向全世界展現身為「滑板大國」的地位。

為何日本會變得如此強大，日本國家隊教練早川大輔分析，那是因為比起偏重娛樂的海外街頭滑板，日本選手的訓練方式更針對比賽，相當有目標性，「日本的滑板不是沒有樂趣，但是為了贏得比賽需要做什麼、應該做什麼，我們的選手更意識到這些」。

體育文化新聞網站THE ANSWER報導，目前在街式滑板項目當中，不論男女，世界排名前5當中都有4名是日本人。雖然巴黎奧運只是滑板作為正式比賽項目的第2屆奧運，但日本選手的雄厚實力已經給人留下深刻印象，遠遠超越滑板的發源國美國。

另外，在公園滑板項目當中，女子世界排名前6，也有4人是日本人。上屆金牌由日本的四十住櫻拿下，這屆奧運拿獎牌應該也不在話下。

日本國家隊教練西川隆表示，在日本要成為滑板國家選手，和柔道一樣競爭激烈。這次的女子街式滑板參賽資格，甚至連上屆金牌西矢椛都沒有拿到。

「這不僅僅是世界排名的問題，更是代表日本的爭奪戰，大家都在思考如何勝出，不斷提高自己的能力，正是這種競爭意識，讓選手的整體水準不斷提高。」

堀米雄斗也是在6月的最後一輪預賽搶到門票。他說，「真的是很驚險，直到最後一刻我都不知道是否能參賽。」

▲堀米雄斗。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 堀米雄斗逆轉奪金。（圖／達志影像／美聯社）

此外，日本國內練習環境的完善也起到重要作用。根據NPO法人日本滑板公園協會調查，截至2024年5月，全日本設置的公共滑板公園共有475個，相較於2021年東京奧運舉辦時的243個大幅增加。

西川隆認為，這讓頂尖選手的動作能夠更近距離展現在大眾面前，達到相乘效果，「能夠練習的場所增加了，而且頂尖選手就在大家身邊，如果去滑板公園，就能看到這些人在練習，會讓更多選手和孩子心生嚮往，也想要成為那樣的人，逐漸提升整體水準」。

就像這次奪下女子金牌的吉澤戀，也是從公園練習「起家」。她在看了西矢椛的比賽之後，才知道自己會的是了不起的高超技巧。說不定之後也會有在公園練習的孩子看了吉澤戀的比賽，發現「啊！那招我也會！」。

另一方面，社團法人World Skate Japan的專務理事宮澤武久分析，日本滑板界有一套獨特的養成文化，「日本的方程式是『5歲10年』，也就是如果從5歲開始玩滑板，堅持個10年，就能成為奧運選手。如果要走競技路線，那麼越早開始越好」。

他表示，孩子在5歲時，大多數就能夠出於自我意願去做一件事情。這些孩子非常投入，甚至會不吃飯地不斷練習。要說是一種文化或許還太早，但在日本從5歲開始玩滑板，確實已經成為一種趨勢。

日本兒童開始玩滑板的轉折點出現在2006年。當時經營滑板批發的宮澤去美國參加會議時被問到，「為什麼日本不賣兒童滑板？」他回答，「因為日本沒有孩子玩滑板」。

當年日本幾乎沒有兒童在玩滑板，宮澤的店自然沒有賣兒童用滑板。但他很快改變想法，想要培養日本孩子玩滑板，於是他和美國廠商談判，希望低價販售兒童用滑板，起到拋磚引玉的效果。

商量之後，他們決定把滑板價格定在9800日圓（約新台幣2200元）。「用1萬日圓紙幣還能夠找零，如果孩子跟媽媽說要買滑板，這是會考慮買給他們的價格」。

自此之後，日本兒童參加滑板比賽的人數也開始增加，「到了2010年左右，日本滑板協會（AJSA）舉辦比賽時，成年人已經不再報名參加了。問他們為什麼，他們說，『孩子的技術太好了，大人根本贏不了，所以不想參加』，這種現象開始出現」。

隨著競技者的年齡逐漸降低，過去「不良高中生一邊抽菸一邊玩滑板」的刻板印象也逐漸消失。

2007年，日本滑板協會開始專門為小學生舉辦滑板比賽FLAKE CUP，每次都有近200人報名，男子街式滑板金牌堀米雄斗、拿下第4的白井空良，以及另一名14歲參賽者小野寺吟雲在小學時都曾參加。

在海外，滑板更被視為一種娛樂活動，但在日本，滑板已經確立了作為「競技運動」地位。日本滑板選手在東京奧運表現突出，讓兒童開始流行玩滑板，而這成為一種良性循環，培養出更多新星。日本選手這次在巴黎奧運再度驚豔全世界，滑板作為日本強勢運動的形象正在形成。（編輯：張芷瑄）

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關鍵字： 2024奧運滑板2024奧運國際

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