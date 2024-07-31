最後才知自己奪金！麥基翁高度近視看不清楚　看不見表現會更好

▲巴黎奧運100公尺仰式金牌得主麥基翁（Kaylee McKeown）。（圖／路透）

實習記者李立祥／綜合報導

本屆巴黎奧運100公尺仰式金牌得主麥基翁（Kaylee McKeown），因為高度近視無法看清，竟然是全場最後知道自己奪金的人。

澳洲泳將麥基翁以57秒33突破奧運紀錄，順利拿下本屆奧運金牌，但當她抬頭看向記分板時，卻不清楚自己第幾名，對此她解釋因為自己高度近視才看不清楚，「沒有眼鏡的話，我看不太清楚。」

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根據《Yahoo Sport》報導，日常生活中麥基翁都戴著眼鏡，而她雖然在游泳時嘗試戴度數泳鏡，卻仍然看不清楚。不過本屆巴黎奧運的泳池有特別設計，金牌的泳道旁會亮起1個燈，銀牌亮起2個燈，銅牌則亮起3個燈，「所以我迅速查看了那個，為了確認我的排名。」

當被問到近視有無幫助她更專注於比賽時，麥基翁也認為確實有幫助，而另一位高度近視的金牌得主威芬（Daniel Wiffen）也表示，「有時候最好什麼也看不見，讓自己有點盲目，表現才會更好。」

23歲的麥基翁在上屆東京奧運奪下100公尺、200公尺仰式金牌，本屆完成100公尺仰式連霸，也是奧運史上第2位在100公尺仰式完成連霸的女子選手，上一位是考芙林（Natalie Coughlin），她曾在2004年、2008年完成連霸。

▲麥基翁（Kaylee McKeown）高度近視，日常生活都會戴著眼鏡。（圖／路透）