獲台灣就業金卡做什麼生意？ 「魔獸」霍華德：可能跟雞屁股有關

▲「魔獸」霍華德。（圖／TAT提供）

文／中央社

前美國職籃NBA球星「魔獸」霍華德已取得台灣就業金卡，未來有意在台灣做些生意，但他今天未透露詳細計畫，他僅說，希望給大家驚喜，並開玩笑稱或許可能與雞屁股有關。

亞洲籃球巡迴賽（TAT）台北站在台北和平籃球館舉行，賽前2戰全勝的台灣野馬隊今天碰上澳門黑熊，靠著德古拉（Samuel Deguara）繳出34分、18籃板，加上霍華德（Dwight Howard）21分、19籃板演出，聯手以100比92擊敗澳門黑熊。

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霍華德昨天休兵日出席活動時透露，已拿到台灣就業金卡，並有計畫再度來台，還規劃做些生意，他今天受訪時表示，除了工作外，也想要帶家人來台灣。 不過，霍華德對於做生意的細節並未多談，他表示，他喜歡很多台灣東西，像是食物，「現在不能透露太多，或許可能跟雞屁股有關。」

另外，德古拉過去曾效力台灣多支職業球隊，對台灣並不陌生，這次加入野馬隊，與前NBA球星霍華德、卡森斯（DeMarcus Cousins）、庫克（Quinn Cook）當隊友，他說：「之前沒有跟這麼高等級球員搭配過，感受非常新奇。」 父親是台灣人的華裔球員鍾義仁，此役貢獻14分，他表示，這是他第一次在台灣參加職業比賽，「能與3名擁有NBA資歷球員當隊友，感覺很好，即使我前面狀況不佳，但卡森斯依舊鼓勵我出手，覺得有團隊的感覺。」

鍾義仁去年曾參加台灣職籃球隊測試，可惜未能獲得機會，而日前TAT第2站表現讓他再度獲得台灣球隊關注，他表示，感謝野馬隊給他機會，目前已有球隊接觸，但現在還不能透露，將先專心打完這站比賽，之後再好好準備新賽季。