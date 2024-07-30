運動雲

>

日本14歲天才滑板少女奧運奪金　超難技巧小5就會

▲奧運日本14歲吉澤戀奧運滑板奪金。（圖／達志影像／美聯社）

▲奧運日本14歲吉澤戀奧運滑板奪金。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

巴黎奧運女子滑板街式賽29日由首度出戰奧運的日本14歲選手吉澤戀奪下金牌。吉澤戀平日只是在住家附近的公園練習，直到雙親看到上屆奧運金牌西矢椛的比賽發現，「女兒不是也能做到這個嗎？」才驚覺她的技巧很厲害。

滑板是東京奧運新增的競賽項目，當時日本13歲選手西矢椛奪金，成為日本奧運史上最年輕奪金選手。本屆由國三生吉澤戀以272.75分奪得女子滑板街式賽金牌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

讀賣新聞報導，吉澤戀出身於神奈川縣相模原市，目前就讀當地公立中學，45歲的母親吉澤忍是保育員，58歲的父親吉澤功從事看護工作，上頭有一個就讀高三的哥哥。她沒有贊助商，也沒有所屬的經紀公司，隸屬於當地一家小滑板店，卻在巴黎奧運一舉奪金。

讀賣新聞去年底首次採訪吉澤戀，她當時表示，開始玩滑板是受到哥哥影響。哥哥小時候在公園看到有人玩滑板，就開始了滑板運動，吉澤戀也和哥哥一起被帶到公園，7歲時表示「我也想試試看」，不過哥哥最終沒有成為選手。

由於父母的教育方針，吉澤戀直到上國中之前都沒有智慧型手機，不像其他滑板愛好者會在社群媒體發布影片炫技、交流。她只是在附近的公園向「教我滑板技巧的人」學習，在地方的小店購買滑板裝備。她的父親形容，「就像是打少年棒球一樣，是一種興趣。」

不過，東京奧運滑板比賽給了一家人巨大衝擊，不是因為奪下金牌的西矢椛和吉澤戀年齡相仿，而是「這不就是戀正在玩的東西嗎？」

西矢當時在奧運展示的Big Spin Board，是一種把滑板旋轉270度，然後落在欄杆上的高難度動作，然而吉澤戀小學5年級時，就在公園完成了這項技巧。

但是，無論是吉澤的家人或是她本人，都沒有意識到這個技巧的厲害之處。不過這也情由可原，因為對雙親來說，「這不過是孩子的興趣」；對吉澤本人來說，「只是公園的人教我的技巧」，之所以會練習那個動作，單純是因為教她的人說，「可以辦到的話很厲害喔」，想不到竟是這個動作讓西矢在奧運奪金。

事實上，吉澤就讀小學的時候，時常邊哭邊練習，還說過「上國中之後就要放棄滑板」的話，考慮加入網球社。最後是父親的一席話，「想要放棄的話隨時都可以放棄，但要讓過去的努力白費嗎？不如繼續下去。」讓她改變想法。

看到東京奧運比賽後，小六的吉澤開始征戰各大比賽並取得優異成績。她在2021年12月舉行的日本錦標賽取得第5名，在2022年4月的日本公開賽獲得第8名，取得代表日本參加國際比賽的資格。

吉澤在國中一年級首次登上國際舞台。2022年7月，她在羅馬舉行的巴黎奧運預賽取得第6名，雖然之後在杜拜舉行的比賽，她因為受傷未能晉級，但逐漸累積了參加奧運需要的積分。

2023年，吉澤戀繼續拿下好成績，在日本首次舉辦的UPRISING TOKYO比賽取得第2名，在6月的奧運預賽羅馬站取得第9名，9月的洛桑站取得第4名，成功擠進世界排名前10。

不過，參加比賽的費用是一大問題。吉澤的父親說，去國外比賽的費用一半是自費，受到物價上漲、日圓貶值的影響，是一筆不小的負擔。此外，儘管吉澤戀是世界排名前10的滑板選手，但畢竟還是一名國中女生。

為了陪伴女兒放學訓練，父親吉澤功甚至從原本任職的保育員，轉當時間更彈性的看護工作。平日陪女兒練習3小時，假日最長甚至一天練習8小時。

在家人幫助下站上世界舞台頂點的吉澤戀表示，「老實說很高興，但完全沒有真實感，只覺得有付出努力真的太好了。」

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

關鍵字： 2024奧運2024奧運國際2024奧運滑板

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

荷蘭泳將「有穿就像沒穿」！下身一片肉色爆紅　觀眾驚：合法嗎？

荷蘭泳將「有穿就像沒穿」！下身一片肉色爆紅　觀眾驚：合法嗎？

快訊／離譜誤判讓黃筱雯8強沒了！　劉宗泰：她的實力還不用退休

快訊／離譜誤判讓黃筱雯8強沒了！　劉宗泰：她的實力還不用退休

林郁婷巴黎奧運性別議題資格遭質疑　IOC認證：符合規定

林郁婷巴黎奧運性別議題資格遭質疑　IOC認證：符合規定

61歲桌球阿嬤奧運「首戰4：2」贏了！網跪：真‧阿嬤都比你強

61歲桌球阿嬤奧運「首戰4：2」贏了！網跪：真‧阿嬤都比你強

快訊／麟洋配直落2退美國組合　小組賽豪取3連勝晉級機率高

快訊／麟洋配直落2退美國組合　小組賽豪取3連勝晉級機率高

快訊／被對手踩腳竟變誤判讀秒！　拳擊甜心黃筱雯無緣8強落淚

快訊／被對手踩腳竟變誤判讀秒！　拳擊甜心黃筱雯無緣8強落淚

快訊／「台灣蝶王」王冠閎初戰巴黎！預賽總排名第8晉級

快訊／「台灣蝶王」王冠閎初戰巴黎！預賽總排名第8晉級

落後3分！中國女籃「最後一擊」外國球評傻爆眼　PTT笑爛：趕下班

落後3分！中國女籃「最後一擊」外國球評傻爆眼　PTT笑爛：趕下班

金牌戰對決「神秘北韓」　中國球王對中媒說：放過我們吧！

金牌戰對決「神秘北韓」　中國球王對中媒說：放過我們吧！

奧運史超越籃球之神喬丹　杜蘭特單場20分紀錄獨霸美國男籃

奧運史超越籃球之神喬丹　杜蘭特單場20分紀錄獨霸美國男籃

帥氣男閨蜜婚禮獻唱「新娘爆哭！」　一句「替我愛妳」新郎笑容秒消失

熱門新聞

荷蘭泳將「有穿就像沒穿」！下身一片肉色爆紅　觀眾驚：合法嗎？

快訊／離譜誤判讓黃筱雯8強沒了！　劉宗泰：她的實力還不用退休

林郁婷巴黎奧運性別議題資格遭質疑　IOC認證：符合規定

61歲桌球阿嬤奧運「首戰4：2」贏了！網跪：真‧阿嬤都比你強

快訊／麟洋配直落2退美國組合　小組賽豪取3連勝晉級機率高

快訊／被對手踩腳竟變誤判讀秒！　拳擊甜心黃筱雯無緣8強落淚

讀者回應

﻿

熱門新聞

1荷蘭泳將有穿就像沒穿！下身一片肉色爆紅

2離譜誤判黃筱雯8強沒了　教練賽後發聲

3林郁婷奧運資格遭質疑　IOC：符合規定

461歲桌球阿嬤奧運首戰贏了！全場秒跪了

5麟洋配直落2退美國組合小組賽3連勝

最新新聞

1日本體操男團奧運奪金　教練感謝井上雄彥

22名中國泳將爆2022藥檢陽性　其中一人參加巴黎奧運

3日本14歲天才滑板少女奪金　小5就會超難技

4義大利鈍劍輸香港引眾怒　選手不怪台灣裁判

5奧運田徑美女怨「選手村沒窗簾」　限制級畫面隨時上演

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配小組賽撂倒丹麥　快意2連勝：有驚有險！

柔道女王連珍羚無緣奧運8強　謝大家支持：我1人走不到這

射箭女團輸韓國「風向有誤差」　教練讚選手表現：流暢度不錯

「AI美人」李珠珢仙氣逼人　三振舞超吸睛引粉絲暴動

周天成3度叩關五環殿堂　巴黎奧運首戰直落2取勝

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366