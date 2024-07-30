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前NBA巨星霍華德加盟台灣野馬隊　移民署頒給台灣就業金卡

▲前NBA巨星霍華德29日獲移民署頒發就業金卡。（圖／記者張君豪翻攝）
▲前NBA巨星霍華德29日獲移民署頒發就業金卡。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

前NBA巨星「魔獸」霍華德(Dwight Howard) 近期宣布加盟亞洲巡迴賽TAT（The Asian Tournament, TAT）台灣野馬隊，昨29日已向移民署伸請核發台灣就業金卡。移民署今天表示：霍華德以卓越籃球成就，在職業生涯多次入選NBA全明星賽、並參加美國夢幻籃球隊拿下2008奧運金牌，今年霍華德來台參加亞洲巡迴賽TAT，霍華德持就業金卡在台灣權益無後顧之憂。

移民署說明：台灣就業金卡目的，在吸引國際特定專業人才及高級專業人才來台工作。就業金卡於2018年2月8日上路，是一張結合工作許可、居留簽證、外僑居留證及重入國許可等四證合一，對外來人士而言是相當便利的證件。

▲前NBA巨星霍華德29日獲移民署頒發就業金卡。（圖／記者張君豪翻攝）

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霍華德昨日至移民署台北市服務站申領就業金卡，獲得眼尖球迷的驚呼，在得知霍華德將有機會在台灣打球時，為此紛紛舉起大拇指，為這位前NBA的球員致上敬意。霍華德也很開心拿著就業金卡表示：很開心能來打球，並與台灣球員切磋球技。

移民署台北服務站主任蘇慧雯表示，就業金卡所核發的領域包括科技、經濟、教育、文化藝術、體育、金融、法律、建築設計、國防及專案會商等十大領域，去年更增加數位領域。自開辦以來核發數字統計到6月底，共核發10434張。就業金卡提供了包括租稅優惠和健保在內的多項福利，使得台灣成為吸引全球專業人才的理想之地。移民署希望持續以優惠制度，讓台灣吸引更多優秀國際人才。


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