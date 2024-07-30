亞洲唯一的巴黎奧運山地自行車選手　米久江：這是我幾個月來最好的比賽

▲巴黎奧運會山地自行車男子越野賽，中國傳奇車手米久江出戰。（圖／視覺中國）

大陸中心／台北報導

作為亞洲唯一參加巴黎奧運山地自行車男子越野賽的選手，來自中國貴州的「傳奇車手」米久江最終排名第33位。賽後他說，今天已經發揮出最佳水準，「這也是這幾個月來成績最好的比賽」，能站在奧運賽場的起跑線上，對自己而言是巨大的成功。

這次奧運賽事比賽比他想像中更加激烈。從業餘選手到職業運動員，米久江見識到世界頂級好手的速度，「大家一開始就展現出極快的節奏，我卻在第一圈後只剩下自己。」儘管落後，他依然保持自己的節奏，逐圈從第35名追至第33名，最終在最後兩圈被淘汰出局。

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米久江1992年出生於貴州省鎮遠縣。他在24歲才開始接受山地自行車專業訓練，2017年首次以業餘選手身份參加專業比賽，並於2018年註冊成為貴州省山地自行車隊成員。

作為一位半路出家的運動員，他依靠無比毅力，登上了2021年第14屆全運會及2023年杭州第19屆亞運會的最高領獎台。一個月後，他與隊友合作，成功奪得印度第28屆亞洲山地自行車錦標賽的冠軍，並確保中國隊拿到了巴黎奧運入場券。2023年10月28日，巴黎奧運會中國自行車隊名單公布，米久江榜上有名。

作為目前中國年齡最大的山地自行車選手，曾多次負傷或骨折的他表示，賽後會把自己的經驗傳授下去，讓擁有熱愛山地自行車的年輕人，也能夠完成自己未竟的夢想，登上奧運會最高領獎台。

巴黎奧運男子越野登山車賽，目前效力於UCI世界車隊英力士擲彈兵車隊的皮德科克（Tom Pidcock），雖然發生前輪爆胎意外，可是他在最後一圈超前奪金，成為自2008年法國車手阿布薩隆（Julien Absalon）之後，首位在這個項目完成衛冕的選手，成功替英國摘下第2金。