金牌戰對決「神秘北韓」　中國球王對中媒說：放過我們吧！

▲中國頭號種子王楚欽、孫穎莎。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

世界第一的桌球混雙組合王楚欽／孫穎莎將於30日決賽迎戰北韓組合李鄭息／金琴英，談到即將對戰的「神秘北韓」，王楚欽受訪時也忍不住對中國媒體說，「你們放過我們吧！抓緊回去好好看錄像（影片）準備一下。」

排名世界第一的王楚欽／孫穎莎在8強賽以4：2力克中華隊林昀儒／陳思羽，四強賽又擊敗韓國組合林鍾勛／申裕斌。他們將迎戰較少有國際賽資歷的北韓隊，北韓隊也展現非常強韌的實力，首輪爆冷擊敗日本組合早田希娜／張本智和一路過關斬將，在四強賽力克香港組合晉級金牌戰，金牌戰預定在台灣時間8點30分開始。

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有趣的是，王楚欽本屆曾兩度試圖逃過媒體採訪，第一次抬起手假裝看錶，似乎在提醒記者採訪已經結束，這個舉動讓一旁的孫穎莎愣了一下。

這次四強賽結束後不演了，在記者提問將對決北韓時，王楚欽說，「我覺得他們贏完日本的時候，就會有這個感覺吧！也是非常強的對手。」這時他停頓一下後說，「所以放過我們吧！讓我們好好看錄像（影片）準備一下。」孫穎莎在一旁尬笑兩聲「哈哈」。

這段訪問影片受到網友瘋傳登微博熱搜，有粉絲看到「求放過」的影片很像看到自己的孩子，也有人說，記者立刻喊加油讓他們回家休息也很感動，還有人打趣地說，「楚欽每日一個下班小技巧。」

▲王楚欽求放過影片登上微博熱門。（圖／截自微博）