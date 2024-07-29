落後3分！中國女籃「最後一擊」外國球評傻爆眼　PTT笑爛：趕下班

▲中國女籃以1分之差敗給西班牙。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

中國女籃隊「巴黎奧運第一戰」昨對上西班牙隊，原本一路領先的她們，下半場陷入膠著，更在最後27秒被西牙隊扳平；令人錯愕的是，在延長賽快結束時，落後3分的中國隊，最後一擊竟選擇上籃得分，讓大票觀眾傻眼，連外國球評都崩潰直呼，「為什麼要投2分？」

網友昨晚在PTT驚呆表示，「剛才中國女籃怎麼回事？第四節最後6.5秒被西班牙追平，進入延長賽，延長賽臨近終了，中國隊落後3分並發動最後一擊，結果是帶球上籃得分？轉播員一陣愕然中，西班牙女籃笑納一勝。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，大票鄉民洗版回應，「大概是後衛耍白痴記錯分數」、「看起來趕下班」、「領先全場結果被OT，最後真的是好好笑」、「我也很錯愕...笑死」、「超好笑，直接上籃，對方發球也不上去犯規」、「全場屏息結果這樣搞笑真是吐血，不敢投幹麻不把球交給王牌李夢處理」、「心臟不夠大顆，沒人敢跳出來」、「主播傻眼啊！真心傻眼的那種」、「國外主播最後崩潰，為啥要投2分」、「怎樣都要砸3分吧...到底XD」。

▲中國女籃的最後一擊掀起熱議。（圖／翻攝自PTT）

不過，許多人也點名獨得31分、15個籃板的李月汝，紛紛大讚「李月汝滿強的」、「只有李月汝最扛」、「李月汝臉蛋滿可愛的XD」、「雙李扛一群麵包隊友，後衛跟法國的一樣沒用」。

談到這場比賽，中國隊在中鋒李月汝出色的發揮下，取得22比13的優勢，上半場也一路壓制對手，然而到了下半場雙方陷入膠著，在正規賽的最後27秒，中國隊本來還領先5分，怎料被西班牙隊追上扳平，進到延長賽。

延長賽中，西班牙以5分領先，李月汝最後14秒以外線破網，追到剩1分之差，而在犯規戰術下，羅德里奎茲2罰只有中1，所以中國隊仍有機會追平，怎料王思雨卻將球傳給籃下的李月汝，她雖然上籃成功，也只追回2分，最終西班牙女籃以90比89拿下首勝。