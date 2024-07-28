孫易磊現身勉勵學弟　中華連過兩關打進IBA少棒冠軍戰

▲北海道火腿隊球員孫易磊到東京飯店為IBA少棒中華隊加油打氣 。（圖／學生棒聯提供）

體育中心／綜合報導

中華隊赴日本東京江戶川參加WBF(I.B.A-BOYS)第42屆世界少年棒球錦標賽，今天(28日)連過兩關，8強賽先以10比0擊敗中國北京，4強賽再以6比1打敗日本2(大阪)，前進冠軍戰，日本時間明天下午1點將與日本1(豐上)與巴西的勝隊爭冠，挑戰隊史第13座金盃。

中華隊由軟式少棒聯賽冠軍南投縣新豐國小取得組訓權，昨日預賽二連勝，以分組第一晉級8強，今天上午與中國北京交手，1局下陽念先敲出安打，接著盜壘、暴投、野手選擇，加上對手失誤，羅詠騰、林晉擇接著都揮出安打，中國北京投手再出現保送、暴投，中華隊一舉攻下6分。

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中華隊2局下靠著林晉擇二壘安打再下一城，3局下再添3分，加上兩任投手盧柏宇、張淳博合力把關防線，中華隊先拿下4強門票。

4強賽中華隊與日本2(大阪)交鋒，中華隊一開賽就有周震泉、金承昊、松以勒連續敲出3支安打，接著觸身球，加上觸點，先得2分，到了5局上，周震泉靠著失誤上壘，金承昊、松以勒接續安打送回2分，6局上再利用對手失誤追加保險分。

▲IBA少棒中華隊中華隊先發投手黃力垣前4局僅被敲出1安打沒有失分 。（圖／學生棒聯提供）

中華隊先發投手黃力垣前4局僅被敲出1安打沒有失分，詹詠傑中繼1局同樣無失分，簡晨翔第6局登板失1分退場，羅詠騰後援最後0.1局，成功關門。

中華隊總教練林欣甫表示，對日本2的4強賽，第1局有下達強迫取分戰術沒成功，少搶到分數，只得2分，一直到第5局才又得分，戰情緊張，第三棒松以勒打了4分很關鍵，簡晨翔最後投球控球有點亂流，還好羅詠騰有守下來，至於今天先發投手黃力垣表現也不錯。

北海道火腿隊球員孫易磊今天趁賽程空檔，到東京飯店為學弟加油打氣，這次中華隊陣中有東園國小球員，教練賴敏男也是教練團一員，林欣甫說，很榮幸也幸運，剛好火腿隊時間有搭上，希望孫易磊能為小將們帶動士氣。

中華隊繼2019年後，再度闖進冠軍戰，林欣甫說，全力以赴，希望為台灣爭取暌違5年的冠軍，把金盃帶回南投。

▲IBA少棒中華隊中華隊松以勒接續安打送回2分 。（圖／學生棒聯提供）