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藍力開箱7局無失分締造球團史上首次記錄　張育成開轟加持4連勝

▲▼中職藍力。（圖／記者李毓康攝）

▲▼中職藍力。（圖／記者李毓康攝）

▲▼中職藍力。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將28日大巨蛋主場迎戰台鋼雄鷹第3戰，新洋投藍力初登板投7局無失分，張育成開轟雙長打貢獻2打點加持，以8比0大勝台鋼雄鷹，橫掃3連勝，目前4連勝。

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悍將4局下攻下大局，張育成獲得保送，范國宸敲二壘滾地球，吳念庭策動雙殺不成發生傳球失誤讓范國宸上壘，隨後董子恩、戴培峰連續安打攻下2分，林哲瑄、李宗賢、王正棠延續攻勢敲安打，也追加2分，台鋼換上巫柏葳登板，也沒有擋住攻勢，張育成再敲二壘安打進帳2打點，一口氣灌進6分。

悍將8局下進攻，李宗賢觸身球上壘，張育成轟出左外野全壘打，大巨蛋球迷全場歡呼，以幫助球隊拉開至8比0。

新洋投藍力此戰初登板，主投7局，僅被敲2支零星安打，而且6度演出3上3下，奪6次三振，無失分。藍力創下洋投初登板先發6局無失分，悍將球團史上第一人記錄，興農牛時期得追溯至1998年力拔山曾在初登板達成完封勝。至於前一位在中職初登板就達到6局無失分的洋投則是去年兄弟洋投艾里歐，8月3日對統一獅7局無失分拿勝投。

悍將全場12支安打，張育成3打數2支長打，包含1轟，貢獻4打點、2得分，表現最亮眼。李宗賢、王正棠扮演稱職火車頭，都敲出雙安。
 

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關鍵字： 中職悍將藍力張育成台鋼雄鷹

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