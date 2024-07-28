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快訊／戴資穎直落2橫掃譚蓮妮　巴黎奧運首戰開紅盤

▲▼戴資穎巴黎奧運小組賽首戰開紅盤。（圖／中華奧會提供）

▲戴資穎巴黎奧運小組賽首戰開紅盤。（圖／中華奧會提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣球后戴資穎在巴黎奧運迎來生涯最後一舞，今(28)日出戰小組賽首戰，面對比利時女將譚蓮妮，這是小戴睽違2個多月後再次出賽，滿場觀眾瘋狂歡呼，小戴花了18分鐘以21比15拿下首局，再以21比14收下次局，直落2搶下本屆奧運首勝。

戴資穎以女單第3種子之姿第4度叩關五環殿堂，開幕式冒雨掌旗後，今日迎來本屆奧運首戰，小戴與意外未取得種子資格的好友依瑟儂、比利時女將譚蓮妮同在E組，若能取得分組第1，就可直抵8強。

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戴資穎首場小組賽對手是譚蓮妮，兩人生涯僅交手過2次，小戴都以直落2橫掃過關，最近一次碰頭是2022年6月的馬來西亞公開賽。譚蓮妮目前排在世界第55，生涯最佳是世界第34，兩人實力有段落差。

▲▼戴資穎巴黎奧運小組賽首戰開紅盤。（圖／中華奧會提供）

▲戴資穎巴黎奧運小組賽首戰開紅盤。（圖／中華奧會提供）

自5月在優霸盃女子羽球團體賽亮相過1場後，戴資穎後續未再參加其他賽事，專心治療左膝傷勢，今日是睽違2個多月再次登場，小戴開賽迅速進入狀況，打出5比1攻勢，反手攻勢相當犀利，讓對手直搖頭，但譚蓮妮隨後開始追分，小戴出現幾次掛網失誤，雙方戰成8比8，還好小戴及時穩住，打出一記扣殺，以11比9進入技術暫停。

暫停過後，戴資穎使出勾對角絕招，再以重扣得分，拉開13比10、3分領先，可惜隨後連續失誤，雙方回到1分差。小戴冷靜應戰，再拉開17比13、4分差，重新掌控比賽局面，以20比15取得5個局點，花了18分鐘以21比15先下一城。

進入第2局，戴資穎延續首局的好氣勢，打出4比1攻勢，小戴利用時間差取分，不過譚蓮妮緊追不捨，一度連拿4分扳成7比7，隨後以7比8本場首度陷入落後，但對手也出現幾次失誤，小戴以11比10進入技術暫停。暫停過後，雙方持續拉鋸，小戴下半局重新拉開18比12、6分差，鎖定了勝局，並以20比14取得6個賽末點，終場就以直落2迎來本屆奧運開門紅。

▲▼戴資穎巴黎奧運小組賽首戰開紅盤。（圖／中華奧會提供）

▲戴資穎巴黎奧運小組賽首戰開紅盤。（圖／中華奧會提供）

戴資穎取得巴黎奧運開門紅後，有完整的2天休息時間，台灣時間7月31日晚間不早於8點50分，換交手泰國好友依瑟儂，展開雙方生涯第36度對決。

戴資穎首次登上奧運得追溯到2012年的倫敦奧運，她年僅18歲，還是天才少女時期，當時止步16強；2016年里約奧運取得並列第9的成績；2021年東京奧運她正值巔峰，可惜在金牌戰敗給中國一姐陳雨菲；本屆巴黎奧運則是她的最後一舞。

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