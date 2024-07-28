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繼「北韓烏龍」後　巴奧IG又誤植南韓首金選手名字！留言大怒灌

▲▼巴黎奧運IG更正南韓金牌吳尚旭的英文名字。（圖／截自IG:paris2024）

▲巴黎奧運IG更正南韓金牌吳尚旭的英文名字。（圖／截自IG:paris2024）

記者楊舒帆／綜合報導

繼開幕式南韓選手被介紹成北韓選手之後，巴黎奧運官方IG又出包，南韓本屆奧運首金擊劍金牌得主吳尚旭的名字（Oh sanguk）被誤寫成（Oh sangku），韓網灌爆言，趕緊修正平息風波。

南韓選手在開幕式進場時，被以法語和英語介紹為「朝鮮民主主義人民共和國」(Democratic People's Republic of Korea)，這是北韓正式國名，引起韓網氣炸，國際奧會事後在社群發文道歉，巴赫（Thomas Bach）也親自致電向南韓總統尹錫悅道歉。

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結果巴黎奧運官方IG又發生誤植南韓選手的事件，吳尚旭在擊劍個人戰項目奪得本屆南韓首金，該社群把他英文名字的第三個字拼音寫錯，多家南韓媒體以「巴黎奧運又出錯了！」為題報導，目前該文已經修正。不過留言已經被南韓網友灌爆，出現質疑官方故意出錯的留言。

吳尚旭上屆東京奧運曾拿過團體戰金牌，這次則在個人戰奪金，改寫南韓擊劍歷史，曾在世錦賽、亞運、亞錦加上奧運大滿貫金牌。

談到奪金感想時，他表示，「這是韓國本屆第一枚金牌，我認為很有意義，對我來說，能完成大滿貫更是巨大的榮譽。」他也提到，「個人戰金牌跟團體戰金牌心情不同，團體戰有跟隊友一起克服困難的過程，個人戰好像少了這一味。」

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