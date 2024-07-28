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輕艇激流張筑涵差1名進準決賽　連兩屆登奧運成台灣第1人

▲▼台灣輕艇好手張筑涵、吳融政。（圖／中華奧會提供）

▲台灣輕艇好手張筑涵。（圖／中華奧會提供）

記者游郁香／綜合報導

我國共有3名輕艇好手取得巴黎奧運門票，台灣史上首位叩關奧運輕艇激流項目的女子K1好手「豬排」張筑涵，連續2屆登五環殿堂，又創下另一個台灣第1人的紀錄，比較可惜的是，她在預賽取得第23名，差1名就能前進準決賽。

現年31歲的張筑涵生涯4度征戰亞運，去年杭州亞運一舉在女子K1項目摘金，並在年底亞錦賽以113秒32拿下第3名，由於前兩名中國、日本選手在先前世錦賽就已獲得奧運資格，她因此遞補收下巴黎奧運門票，成為中華隊史上首位連兩屆打進奧運的輕艇激流猛將。

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▲▼台灣輕艇好手張筑涵、吳融政。（圖／中華奧會提供）

▲台灣輕艇好手張筑涵。（圖／中華奧會提供）

張筑涵在巴黎奧運首日出戰女子激流K1項目預賽，本屆共有25名選手參賽，預賽前22名的選手能晉級準決賽。張筑涵第1趟只被罰了2秒，以1分49秒92完賽，在25名選手中名列第22。第2趟出現失誤，以1分57秒93完成此趟，兩趟擇優，因此以第1趟的1分49秒92計算成績。

原本第1趟在安全名單內的張筑涵，最終遭中國女將李詩婷「超車」，對方第2趟繳出1分1秒63，搶下最後一張晉級門票，張筑涵本屆奧運以預賽第23名作收，差1名就能挺進準決賽。

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