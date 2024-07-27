英「打毛線」跳水王子再戰巴黎奧運！第一天就開啟編織模式

▲英國跳水好手湯姆·戴利（Tom Daley）在2024巴黎奧運觀賞女子3公尺跳水比賽時已經開啟「編織模式」，引起關注。（圖／路透，下同）



記者楊庭蒝／綜合報導

2024巴黎奧運如火如荼展開中，曾在東京奧運會上以編織毛衣而成為焦點的英國跳水好手湯姆·戴利（Tom Daley）再次引起了觀眾的關注。儘管戴利自身的比賽還沒開始，但他在觀賞女子3公尺跳水比賽時已經開啟「編織模式」，在觀眾席上編織毛衣，逗趣的畫面遭到粉絲熱議。

戴利在東京奧運會後曾暫時退出跳水運動，專注於編織並創立了自己的毛衣品牌。不過，他的代理孕母生下的兒子期望他能重返賽場，讓他決定再次參加這屆巴黎奧運會。戴利表示，他希望在丈夫和孩子面前展現自己的最佳狀態，並表示自己的最大成就就是能夠在家人面前跳水。

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根據外媒報導，在東京奧運會後接受採訪時，戴利指出，「如果有人告訴我，我會因為在東京奧運會上編織而被記住，而不是因為贏得奧運金牌，我大概會笑出來」。

在巴黎奧運的開幕式上，戴利擔任英國隊的旗手，與賽艇選手葛洛佛（Helen Glover）一起在船頭擺出《鐵達尼號》的經典姿勢也掀起一波討論，讓他在比賽開始之前就已經成為鏡頭的焦點。