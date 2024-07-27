台日雙獅會石毛宏典開球　分享與郭泰源球場趣事

▲石毛宏典今日擔任開球嘉賓。（圖／統一獅提供）

體育中心／綜合報導

統一7-ELEVEN獅今明兩天舉辦「台日雙獅交流主題日」，邀請日職埼玉西武獅至台南棒球場交流。近期球場外也充滿日式氣息，不僅掛滿印著「L」的紅、藍、白燈籠和「必勝」鳥居，也有章魚燒、烤團子等特色美食，更設置日職太平洋聯盟與西武鐵道攤位，使球迷一秒置身於日本。

今日場外活動除了有雙獅吉祥物拍照見面會及啦啦隊演出，更重磅邀請西武獅黃金世代傳奇內野OB選手石毛宏典，分享職棒生涯故事，場下有許多球迷攜帶海報、手舉牌、球衣和毛巾，讓石毛宏典感受到台南滿滿的熱情。這是石毛宏典第三次來到台灣，他表示，首次來台是因為郭泰源婚禮，第二次是跟歐力士一同來台灣比賽，此次來台南看到街道覺得十分有元氣。

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▲石毛宏典今日擔任開球嘉賓，捕手則是子弟兵玉木朋孝。（圖／統一獅提供）

石毛宏典效力於西武獅逾十年，曾與「東方特快車」郭泰源共同組成黃金世代，當時西武獅風潮更席捲全台。昨日石毛宏典也前往大巨蛋與郭泰源打招呼，再度碰面，他對郭泰源的印象依然沒變，他說：「郭泰源的手仍舊纖細，但那時他的球速能到156、157公里，甚至曾在日本職棒拿到類似速球王的獎項。」石毛宏典更透露因為當時日職打者無法打到這種球速，郭泰源會有點偷懶，石毛宏典就會走到投手丘告訴他：「你給我認真投，不要讓我那麼累。」

石毛宏典逗趣地表示：「因為他成為隊長，西武獅有陣子很強大，之後再補充，每年選秀會他們都制定策略，也選到許多好選手，團隊內部也有優秀教練知道如何去運籌選手的角色分配，加上選手之間互相傳承經驗，造就一支良好球隊。石毛宏典在活動開始前觀摩統一獅球員練習，他表示選手都十分年輕且帥氣，也很意外有許多年輕及女性球迷進場支持。」

石毛宏典曾在2002至2003年擔任歐力士藍浪隊監督，現任一軍內野守備暨跑壘教練玉木朋孝當時也是他的子弟兵。此次難得在台南球場再度相遇，互相交流和傳授經驗，石毛宏典開心地分享：「玉木朋孝是個好人，我今天原本是穿皮鞋，他剛剛借我球鞋。」更逗趣地表示，玉木朋孝雖然不像自己如此優秀，但他一定是比任何選手還要認真看待棒球。對於玉木朋孝有「魔鬼教練」之稱，他認為在棒球的生態，每一分一秒都很重要，他反而認為應該要更加嚴謹與嚴厲，希望玉木能將經驗融會貫通，未來不會再被稱為魔鬼教練，而是一名好教練。

石毛宏典今日擔任開球嘉賓，捕手則是子弟兵玉木朋孝，一同為本場賽事開出好球。今日賽前有日本邦樂「華之和音」演出，UniGirls與bluelegends也帶來活力動感舞蹈，近期風雨情勢未影響進場意願，更吸引許多球迷支持，明日將會有更多精采活動，也有資料夾、飲料提袋等進場好禮，邀請對日職有興趣的球迷把握活動進場同慶。

▲石毛宏典。（圖／統一獅提供）