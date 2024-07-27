楊勇緯拚台灣巴黎奧運首金　16強淘汰賽對手確定了

▲楊勇緯拚巴黎奧運金牌，16強淘汰賽對手出爐。（資料照／記者林敬旻攝）

記者游郁香／綜合報導

台灣「柔道男神」楊勇緯榮膺巴黎奧運男子60公斤級賽事頭號種子，力拚我國本屆奧運首面獎牌，他出發前已經喊話目標直指金牌。楊勇緯首輪輪空，16強賽對手正式出爐，是來自義大利的選手卡利諾(Andrea Carlino)。

楊勇緯帶著2021東京奧運銀牌、2023杭州亞運金牌以及今年世錦賽銀牌的亮眼成績，以世界第1之姿2度叩關奧運，他出發前信心喊話， 「當然會想要拿獎牌，但是不只是獎牌，想要拿金牌！」希望能彌補上屆東奧「銀恨」痛哭的遺憾。

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楊勇緯首輪輪空，16強賽對手確定是義大利選手卡利諾，對方在32強淘汰賽在黃金得分制取得半勝，擊敗了來自澳洲的卡茲(Joshua Katz)。若楊勇緯首戰能順利過關，8強可能遭遇來自烏克蘭，世界排名第11位的哈爾麥托夫(Dilshot Khalmatov)，這將是攸關獎牌的關鍵戰役，若落敗就會掉到復活賽，最多爭銅。

如果能順利過關斬將，楊勇緯4強將碰上超強對手，去年世錦賽金牌得主賈里霍斯(Francisco Garrigos)，過去他和楊勇緯從未有交手紀錄，日本世界排名第5的永山龍樹，也是楊勇緯4強賽可能的對手，過去兩人交手，楊勇緯苦吞4連敗從未有取勝紀錄。