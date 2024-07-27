金鶯連發2起交易！　補強先發、牛棚

▲多明奎茲（Seranthony Domínguez）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

根據大聯盟官網報導，目前暫居美東龍頭的金鶯進行2筆交易，換來牛棚投手多明奎茲（Seranthony Domínguez）、外野手帕奇（Cristian Pache），以及先發投手艾弗林（Zach Eflin）。

金鶯用外野手海伊斯（Austin Hays）換來費城人29歲的多明奎茲、25歲的帕奇。多明奎茲2018年登上大聯盟，新人年拿下2勝5敗、防禦率2.95、14次中繼，以及16次救援的好成績；但他在2020年進行手肘韌帶置換手術（Tommy John Surgery），隔年僅出賽1場，2022年以出賽54場，防禦率3.00，拿下15次中繼、9次救援的成績宣告歸來。

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多明奎茲近2年出賽95場防禦率4.19，因為費城人牛棚深度足夠，因此在牛棚的重要性都不算高。而費城人外野缺乏能打左投的右打者，海伊斯本季打擊三圍0.255/0.316/0.395，攻擊指數0.711，敲出3轟、14分打點，面對左投的打擊三圍0.328/0.394/0.500，有1轟和7分打點，攻擊指數達到0.894，儼然是一名「左投殺手」。

而金鶯也與同區的光芒進行交易，用農場排名第10的霍維斯（Mac Horvath）、排名第17的投手鮑邁斯特（Jackson Baumeister）、外野手埃策爾（Matthew Etzel），換來主力先發艾弗林。

30歲的艾弗林去年是美聯頂尖先發投手之一，31場先發繳出16勝8敗、防禦率3.50的成績，在賽揚獎投票中名列第6。今年先發19場，拿下5勝7敗、防禦率4.09。

官網指出，艾弗林的合約到明年，他的加入將強化金鶯今年和明年的先發陣容，考慮到布拉迪希（Kyle Bradish）、明斯（John Means），以及威爾斯（Tyler Wells）都因傷狀態不明，而陣中賽揚強投伯恩斯（Corbin Burnes）本季結束將成為自由球員，因次交易艾弗林應能為明年提供必要的補強。

▲艾弗林 (Zach Eflin) （圖／達志影像／美聯社）