日本掌旗官超夢幻！　亞運金牌舞王搭配世界第1「最美劍士」

▲日本掌旗官是亞洲舞王半井重幸搭配「最美劍士」江村美咲。（圖／翻攝自IG／bboyshigekix、emura_misaki）

記者游郁香／綜合報導

巴黎奧運開幕式台灣時間27日凌晨登場，除了中華代表團由台灣霹靂舞一哥孫振掌旗，日本的男掌旗官也是霹靂舞高手，22歲的半井重幸是去年杭州亞運霹靂舞金牌得主，他早在15歲就成名，與她一起掌旗的江村美咲來自擊劍世家，模樣清新脫俗，有著「最美劍士」的稱號，還是世界第1的軍刀女將。

本屆巴黎奧運與上屆東京奧運一樣，各國都由1位男運動員與1位女運動員掌旗，日本與中華代表團一樣，選擇了霹靂舞國手擔任男掌旗官，22歲的半井重幸堪稱日本霹靂舞一哥，15歲就闖進荷蘭Red Bull BC One世界賽總決賽，他在2018年阿根廷青年奧運、2022年世界運動會都贏得銅牌。

▲▼日本掌旗官亞洲舞王半井重幸、最美劍士江村美咲 。（圖／達志影像／美聯社）

半井重幸去年杭州亞運更摘下金牌，成了名副其實的「亞洲舞王」，他的掌旗搭檔江村美咲也大有來頭，有著「最美劍士」的稱號，她來自擊劍世家，是日本史上首位在世錦賽軍刀項目摘金的選手，擁有2座世界冠軍，也是目前世界第1的女子軍刀選手，被看好能在本屆巴黎奧運站上頒獎台。