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陳仕朋第7場優質先發第7勝　悍將2比1險勝雄鷹

▲▼陳仕朋、張育成、李宗賢。（圖／富邦悍將提供）

▲▼陳仕朋優質先發。（圖／富邦悍將提供）

▲▼陳仕朋、張育成、李宗賢。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將26日起在大巨蛋與台鋼雄鷹在大巨蛋展開3連戰，周五賽事吸引15068人進場破隊史平日記錄，陳仕朋優質先發，率隊以2比1險勝。

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台鋼3局上率先突破，陳文杰連兩打席敲三壘安打，隨後王柏融補上安打先馳得點。悍將3局下隨即反攻，林哲瑄、李宗賢連續安打，張育成擊出高飛犧牲打扳回一城。4局下董子恩掃安打開路，戴培峰執行短打，高國麟敲安打推進，申皓瑋也敲出高飛犧牲打，進帳超前分，以2比1領先。

悍將7局啟動牛棚，王尉永、曾峻岳順利過關，9局上換上富藍戈登板，遭到陳文杰安打，隨後保送王柏融，飆再見三振守住勝利。

陳仕朋主投6局，被敲7支安打，奪1次三振，有2次保送，失1分，本季第7場優質先發，奪第7勝。

張育成首次在大巨蛋出賽，2打數無安打，中斷連4戰安打，獲得1次保送，高飛犧牲打貢獻1打點，李宗賢演出猛打賞加上1次盜壘成功，申皓瑋同樣2打數無安打，不過也利用高飛犧牲打進帳超前分1打點。

台鋼為高雄而戰，敲1安打捐1萬元幫助高雄風災重建，此戰敲出9支安打，陳文杰3安打猛打賞，合計捐出9萬。

▲▼陳仕朋、張育成、李宗賢。（圖／富邦悍將提供）

▲▼李宗賢（上）、張育成（下）打擊關鍵。（圖／富邦悍將提供）

▲▼陳仕朋、張育成、李宗賢。（圖／富邦悍將提供）

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關鍵字： 棒球富邦悍將台鋼雄鷹陳仕朋張育成

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