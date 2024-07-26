荷蘭沙灘排球選手曾「性侵未成年」　引發外界批評

▲荷蘭沙灘排球選手范德費爾德（Steven van de Velde）曾是性侵犯。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

巴黎奧運即將登場，本次沙灘排球將在艾菲爾鐵塔旁舉行，但荷蘭代表團派出的范德費爾德（Steven van de Velde）卻引起爭議，原因是他曾性侵未成年女孩。

根據《法新社》報導，范德費爾德於2016年被指控性侵未成年女孩，並被判4年徒刑，但在隔年就獲釋，並在今年被荷蘭選中參加奧運。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然據荷蘭媒體《ANP》報導，范德費爾德被禁止住在選手村，並且與隊友隔離，也不能接受媒體採訪，但讓性侵犯參加奧運，也引起外界批評。

澳洲代表團就表示，不會讓有犯罪記錄的人參加奧運；英國長跑運動員、女性運動倡導團體創辦人瑪克雷南（Mhairi Maclennan）也表示，「派一位性侵犯代表國家出戰奧運，不僅違背奧運精神，也擊碎奧運透過運動讓世界更美好的願景。」

沙灘排球於1996年成為奧運正式項目，本次比賽將在法國巴黎著名的艾菲爾鐵塔旁舉行，澳洲女子沙灘排球選手克蘭西（Taliqua Clancy）表示，「我不介意向所有人炫耀我們在艾菲爾鐵塔比賽，這真是令人驚嘆。」

曾在NBA征戰7年的巴丁格（Chase Budinger）這次代表美國參加男子沙灘排球，成功從籃球轉戰沙灘排球，「當我轉為沙灘排球選手時，我發現很多選手把這項運動當作生活，而不是職業運動。我希望灌輸自己這是職業運動，並以這種方式對待它。因此我每週訓練5天，做那些在沙灘排球選手中不常見的小事情。」

▲曾在NBA征戰7年的巴丁格（Chase Budinger）轉戰沙灘排球。（圖／達志影像／美聯社）