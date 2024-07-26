陳柏毓連5戰優質先發7月防禦率1.00　林振瑋飆速159奪9K勝投入袋

▲陳柏毓。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

海盜2A陳柏毓26日（台灣時間）先發對決老虎2A，與「台灣怪力男」李灝宇展開台灣投打對決，3打數被敲1安打，主投7局失1分無關勝敗，連5戰優質先發，7月防禦率1.00。鄭宗哲同場也敲安打。

海盜首局首棒鄭宗哲就靠守備失誤一路攻佔三壘，再利用高飛犧牲打先馳得點。陳柏毓1局下1出局後，被李灝宇敲出右外野平飛安打，隨後製造滾地球，捕手也協助阻殺跑者，阻斷對方攻勢。2局下投出觸身球保送，連兩安打失1分，被扳平比數。

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陳柏毓3局下演出3上3下，包含讓李灝宇敲內野飛球，4局至5局被敲2安打無失分，6局至7局連續解決6名打者，也讓李灝宇敲出游擊滾地球，以2比1領先時退場，但9局下牛棚失守勝投飛了。兩隊激戰到延長賽，海盜2A以2比5落敗。

陳柏毓主投7局，被敲5安打，失1分，奪3次三振，目前防禦率3.50，7月出賽4場，累計27局，合計飆24K，失4分有3分責失，防禦率1.00；鄭宗哲5打數1安打，跑回2分，挨2次三振，打擊率.225；李灝宇4打數1安打，選到1次保送，打擊率.292。

紅雀林振瑋對大都會1A，主投6局，投了80球，包含56顆好球，僅被敲1安打，奪9次三振刷新生涯新高，拿下本季第6勝，最快球速98.8英里（約159公里）。