大谷與克蕭首度同場出賽！　總教練：像夢一樣的場景

Shohei Ohtani makes it back-to-back blasts as the @Dodgers regain the lead! pic.twitter.com/qZtyPfBXHV — MLB (@MLB) July 25, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

道奇今（26日）在主場以6比4戰勝巨人，本場也是王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）左肩手術後首場先發，主投4局失2分，大谷翔平轟出本季第31轟，達成了日美通算250轟紀錄，賽後道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，「像夢一樣的場景。」

根據日媒《Sponichi Annex》報導，道奇總教練羅伯斯對克蕭和大谷首次共同出賽表示，「這就像夢一樣的場景。這2位當代最佳球員終於能一起比賽了，翔平一直談論與克蕭比賽的事情，現在終於實現了。而克蕭在這4個月以來也一直在場邊看著翔平打球，這一切進展得非常順利，取得了巨大的成功。」

總教練羅伯斯也討論到大谷本場轟出的超高角度全壘打，「我當時祈禱那球不要變成界外球，那是一次非常漂亮的揮棒，擊出46度的角度，並且打到外野看台第20排那麼深的位置，真是讓人驚嘆。」他還接著表示，「查一下最近有誰能以46度的角度擊出那麼遠的球，這種情況非常罕見，大谷總是讓我們驚喜連連。」

本場比賽由於賀南德茲（Teoscar Hernández）打第2棒，在大谷開轟後馬上就要上場打擊，因此向大谷投擲葵花籽的慶祝儀式，也交由總教練羅伯斯代為慶祝。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）