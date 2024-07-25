超有誠意！38歲魔獸TAT台北站5戰全打　27日下午舉辦簽名會

▲38歲霍華德確定TAT台北站5戰全打，27日下午舉辦簽名會。（圖／台灣野馬提供）

記者游郁香／綜合報導

TAT亞洲巡迴賽台北站受到凱米颱風打亂行程，原本預定不連續出賽的「魔獸」霍華德（Dwight Howard），為顧及台灣球迷權益，決定在調整賽程過後，5場比賽全都會上場，獻給台灣球迷最完整、毫不保留的霍華德，讓「魔獸旋風」擊敗颱風。

霍華德依照計畫安排，原本是不打「背靠背」連續出場的比賽，但是受到颱風影響，TAT台北站的賽程全被打亂，霍華德擔心已經買票球迷權益會受損，所以宣布台北站5天比賽都會上場。

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儘管已經38歲，霍華德的體能與體態仍保持的相當好，維持每天的鍛鍊，但是連續出賽仍可能會對他身體造成很大影響，不過他還是為了台北站的5天賽程，誓言將盡全力打出最佳狀態呈現給台灣球迷。

受到強颱凱米影響，TAT台北站改成7月27日開幕，7月26日賽程原封不動移到31日，為了回饋台灣球迷，霍華德27日下午3點30分將在台北市和平館舉行現場球迷簽名會（開放50人）。另外，台北野馬每場賽後也將送出霍華德、「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）與庫克（Quinn Cook）3位球星共10件NBA球星親筆簽名球衣。