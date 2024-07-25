巴黎奧運桌球籤表！林昀儒混雙首戰碰強敵　男單奪牌關鍵在8強

記者游郁香／綜合報導

巴黎奧運桌球項目籤表今(25)日凌晨出爐，被寄予奪牌厚望的台灣一哥林昀儒，混雙首戰就有硬仗，要強碰實力堅強的地主組合A.勒布朗(Alexis Lebrun)、袁嘉楠；男單則可能在8強與右手「直拍」新星F.勒布朗(Felix Lebrun)或德國名將奧恰洛夫(Dimitrij Ovtcharov)狹路相逢，這將是攸關能否奪牌的關鍵戰役。

林昀儒2度登上五環殿堂，本屆他「3線出擊」，名列男單第5種子，首戰對手是波多黎各選手阿方納多(Brian Afanador)，前進8強應該不成問題。不過8強賽就得強碰地主第3種子右手「直拍」新星F.勒布朗，或是上屆東京奧運在男單銅牌戰擊敗他的德國名將奧恰洛夫。

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▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／中華奧會提供）

年僅17歲的「眼鏡弟」F.勒布朗是桌壇近年竄出的超新星，林昀儒過去3次與他對決，僅2022年杜哈挑戰賽獲勝，去年新加坡大滿貫賽、今年世團賽都遭直落3輸球。

▲林昀儒、陳思羽。（圖／CFP）

林昀儒上屆東奧與「學姐」鄭怡靜攜手奪銅，拿下我國睽違21年的奧運桌球獎牌，本屆巴黎奧運改搭陳思羽，兩人自2022年9月搭檔以來，拿過3座WTT賽事冠軍。世界第7的林昀儒、陳思羽，本屆16強將對上世界第10的地主組合A.勒布朗、袁嘉楠。

▲林昀儒、陳思羽。（圖／CFP）

雙方今年5月曾在WTT沙烏地大滿貫賽交手，當時林昀儒受流感所苦，以1比3敗下陣來。林昀儒想在混雙項目再次站上頒獎台，得先過A.勒布朗、袁嘉楠這一關，8強賽還有更大的「敵人」，世界第1的中國頭號種子王楚欽、孫穎莎。

林昀儒與「桌球教父」莊智淵、高承睿組成的中華男團，這次沒能取得前4種子，16強將對上世界第13的埃及，如果能晉級，8強就有硬仗，要強碰張本智和帶領的日本隊，雙方曾在今年世團賽小組賽交手過，當時中華隊只靠林昀儒拿下1點，以總局數1比3落敗。

▲莊智淵、林昀儒。（圖／中華奧會提供）