體育署長鄭世忠到巴黎奧運選手村　督工裝設50台移動式空調

▲體育署署長鄭世忠確認選手村宿舍的移動式空調裝設情形 。（圖／體育署提供）

記者歐建智／綜合報導

巴黎奧運即將在7月26日開幕，教育部體育署長鄭世忠巴黎時間24日上午、台灣時間下午3時抵達戴高樂機場後，隨即前往選手村了解我代表團後勤準備情形。

巴黎奧運選手村內的團本部辦公室、醫療室、防護室、會議室，相關設備均已佈置完妥。本次安排了5位隊醫、8位物理治療師、8位防護員服務選手。

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代表團職員上週提前抵達，除佈置選手村內各項裝備外，更親自督工裝設50台移動式空調，目前有46位選手及23位教練入住選手村。另經代表團團本部向籌備會反應後，大會接駁車也已正常準時發車，選手均可順利往返各個場館。

代表團同時也完成選手村外的三個後勤支援的空間佈置，將所有物品裝設完畢，提供給選手使用。

膳食支援站自19日開張以來，截至今日為止，已送出189人次餐點，最受歡迎的是紅燒牛肉刀削麵，為膳食支援站的人氣餐點王，其次滷肉燥飯、咖哩嫩雞系列餐點。

物理治療所、運動中心也自21日啟用，目前射箭、輕艇、拳擊、田徑、桌球、體操、羽球、柔道、游泳、霹靂舞等10個代表隊已前往使用。

▲體育署署長鄭世忠至巴黎奧運選手村確認團本部辦公室、醫療室、防護室均已整備完妥 。（圖／體育署提供）

鄭世忠在巴黎時間24日晚上更前往戴高樂機場迎接提前自桃園起飛的代表團。由於凱米颱風來襲，體育署一路緊盯颱風動向，巴黎奧運將在7月26日開幕，代表團選手、教練及團本部10餘人將搭乘7月24日晚上航班前往巴黎，若飛機停飛將影響部分選手參賽的行程。

體育署在22日傍晚開始緊急應變，特別請中華奧會與長榮航空密切溝通，更感謝交通部的協助，讓深夜起飛的班機得以提前在下午啟程，讓代表團順利依原訂計畫在開幕典禮前進駐選手村。