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快訊／新北國王網羅PLG總冠軍MVP強森　與李愷諺組FMVP連線

▲新北國王網羅2022-23 PLG總冠軍最有價值球員強森（Chris Johnson）加盟 。（圖／新北國王提供）

▲新北國王網羅2022-23 PLG總冠軍最有價值球員強森（Chris Johnson）加盟 。（圖／新北國王提供）

記者歐建智／綜合報導

TPBL台灣職籃新北國王今天（24日）宣布外援陣容補強，網羅2022-23 PLG總冠軍最有價值球員強森（Chris Johnson）加盟，新球季將鞏固國王禁區，與李愷諺組成「FMVP連線」，期盼為新北市的榮耀再次衝擊冠軍金盃。

強森在今年剛滿39歲，211公分來自美國華盛頓，2009年投入NBA選秀開啟15年的職業生涯，2022年來到台灣加盟臺北富邦勇士並幫助球隊在22-23賽季拿下總冠軍，不僅創造三連霸的隊史紀錄，個人系列戰優異的表現也獲得FMVP獎項的肯定。

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強森以勁爆體能以及激情的球風，屢次在球場上展現驚人進球，因此在球迷間有「Highlights製造機」的封號，總計過去2年在台灣繳出場均20.1分12.6籃板3.8助攻的優異成績，超過38 %的三分命中率也展現強森優異的外線手感，能裡能外多元的進攻能力，將成為禁衛軍新賽季挑戰冠軍的重要角色。

總經理毛加恩表示：「這兩年強森在台灣展現出高水準的球技，不論是擔任四、五號的位置上，都可以在攻防有很好的穩定度，現在國王陣中有非常多優秀的後衛，強森多元的進攻技巧讓球隊在進攻上有很多的變化性，不僅如此，激情的球風也期待可以帶給新北市的各位更具觀賞性的比賽內容，非常歡迎強森加入新北國王這個大家庭。」

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關鍵字： 籃球TPBL新北國王

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