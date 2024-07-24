颱風來襲！　奧運擊劍陳弈通、田徑張博雅下午提前出發

▲中華代表團林鴻道主席、教育部部長鄭英耀擊劍隊教練王三財、選手陳弈通、田徑選手張博雅、霹靂舞教練蘇志鵬出發。 （圖／中華奧會提供）

記者歐建智／綜合報導

2024巴黎奧運開幕在即，中華代表團自7月中起已陸續前往巴黎，今天（24日）由代表團團長林鴻道主席偕同教育部部長鄭英耀、主任秘書林伯樵，擊劍隊教練王三財、選手陳弈通、田徑選手張博雅、霹靂舞教練蘇志鵬，以及後勤團隊人員出發。由於颱風凱米來襲，中華台北代表團航班提前至下午出發。

今日出發選手擊劍陳弈通自小以奧運為目標，曾獲青年奧運銀牌的好成績，今年終於得以終於圓夢，踏上巴黎奧運的舞台，他表示非常興奮且充滿期待，這是他多年來辛勤訓練的成果。

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▲中華奧運代表團擊劍隊教練王三財、選手陳弈通。（圖／中華奧會提供）

教練王三財曾參加1988年漢城奧運，這次則以教練的身份再次踏上奧運殿堂，他的豐富經驗將是陳弈通在奧運賽場上的強大後盾。

跨欄選手張博雅是這次田徑代表隊中唯一的女性選手，年僅20歲的她憑藉外卡首次參加奧運田徑跨欄項目，這對她來說是一個巨大的挑戰和機遇，她希望能在世界最高殿堂上突破自我，展現最佳狀態。

▲中華代表團田徑選手張博雅。（圖／中華奧會提供）

霹靂舞選手孫振已於23日前往巴黎，教練蘇志鵬投入數十年生涯推廣霹靂舞，這次能夠見證台灣的霹靂舞選手在奧運賽場上的表現，對他來說無疑是一個歷史性的時刻，他希望台灣的霹靂舞能在奧運賽場上發光發熱，成為另一項讓世界看見台灣的運動。

中華奧會主席林鴻道表示，本屆的代表團後勤團隊結合了中華奧會、教育部體育署、國家運動訓練中心及運動領域學者專家等，組成一支相當專業的後勤運動科學團隊隨行，為選手們提供全面的飲食照顧和參賽後勤支援，確保他們能夠以最佳狀態迎接挑戰。

奧運開幕式將於台灣時間7月27日凌晨盛大舉行，賽事即將展開，希望所有國人都能為選手們加油打氣，號召國人一起成為中華隊的一員，共同見證這一榮耀時刻，讓台灣在世界體壇上發光發熱。本屆奧運中華隊參加16個運動種類的競賽，共派出60位優秀選手，將奧運舞台上帶來多元的競技表現。

▲中華奧運代表團團長林鴻道主席。（圖／中華奧會提供）