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英國6面奧運獎牌明星女馬術選手　因虐待馬匹影片退出奧運

▲英國馬術明星選手杜賈丁（Charlotte Dujardin） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國馬術明星選手杜賈丁（Charlotte Dujardin） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

英國馬術明星選手杜賈丁（Charlotte Dujardin）被指控在一段影片中虐待馬匹，決定退出本屆巴黎奧運會。杜賈丁在前3屆奧運拿下3面金牌在內的6面獎牌，是英國女性奧運獎牌最多的運動員之一。她表示，自己犯了一個「判斷錯誤」，為此深感懊悔。

根據《獨立報》報導，國際馬術運動聯合會（FEI）收到一段投訴影片，是4年前杜賈丁在私人馬場進行訓練時虐待馬匹。投訴人告訴《每日電訊報》：「她拿起長鞭，在一分鐘內連續抽打馬匹超過24次。」並且補充說：「就像馬戲團裡的大象一樣。」

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國際馬術運動聯合會（FEI）已暫停杜賈丁參與比賽，FEI表示，他們收到了一段杜賈丁違反馬匹福利原則的行為的影片，根據收到的信息，這段影片據稱是幾年前杜賈丁在私人馬場進行的一次訓練中拍攝的。

FEI表示，杜賈丁已經確認影片中是她，並承認她的行為「不當」，已要求她暫時停職，待調查結果出爐後自願退出巴黎奧運會，「FEI譴責任何違反馬匹福利的行為，並制定了堅定的規則來處理這樣的行為，我們對確保最高標準的馬匹福利和運動精神的承諾依然堅定不移。」

杜賈丁聲明表示，「4年前的一段影片顯示我在一次教練課中犯了錯誤的判斷。國際馬術運動聯合會正在調查此事，我決定在此過程進行時退出所有比賽，包括巴黎奧運會。」

「發生的事情完全不符合我的性格，也不反映我對馬匹的訓練或對學生的指導，然而，這並沒有任何藉口。」她表示，「我為自己的行為深感羞愧，並對讓所有人失望感到痛心，包括英國奧運隊、粉絲和贊助商。」

她表示，「在國際馬術運動聯合會、英國馬術聯合會和英國馬術裁判協會的調查中，我將全力配合，並在調查完成之前不再發表評論。」

杜賈丁是英國奧運的明星選手。在過去3屆夏季奧運會贏得了3枚金牌、1枚銀牌和2枚銅牌，6枚獎牌成為英國獲得奧運獎牌最多的女性運動員之一。2017年授予大英帝國司令勳章，這是對傑出成就的人的榮譽。

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關鍵字： 2024奧運2024奧運馬術巴黎奧運2024奧運國際

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