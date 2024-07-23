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不怕變空氣！毛加恩曝選陳將双主因　狂讚「很優秀先選再說」

▲TPBL選秀大會，新北國王陳將双，總經理毛嘉恩帶代領。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳將双缺席TPBL選秀會，總經理毛加恩代領。（圖／記者林敬旻攝）

記者游郁香／綜合報導

握有TPBL首屆選秀會首輪第7順位的新北國王，選進志在挑戰中國CBA的前「最強高中生」陳將双，這個決定引來熱議；對此國王總經理毛加恩大讚陳將双是一位很優秀的球員，即使他今年旅外，未來若返台，國王仍有優先議約權，因此先選再說，若選其他需要培養2、3年的新秀，對雙方來說都未必是好事。

TPBL史上首屆選秀會今(23)日登場，共有33人報名，包括世新大學王牌陳將双在內等11人缺席選秀會。剛結束世新大學大二賽季的陳將双，最近人在中國替CBA球隊試訓，他預計參加7月27日舉辦的CBA選秀會，儘管如此，新北國王仍在首輪選進志在旅外的他。

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▲UBA男子組，世新大學陳將双。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳將双。（圖／記者林敬旻攝）

國王總經理毛加恩受訪時多次誇讚陳將双是一個很優秀的球員，沒想到輪到他們選的時候，陳將双還沒被選中，決定先選再說，「跟他不熟，會跟他還有他的經紀人聊聊看，看回來台灣怎麼培養他。」毛加恩透露，國王原本也考慮過第6順位被台北台新戰神相中的江均。

根據現行的規定，就算陳將双今年旅外，未來他返台時，國王仍保有優先議約權。毛加恩直言，由於國王現有陣容已是人才濟濟，若選進需要培養2、3年的新秀，對方上不了場，對雙方而言都不是好事，除非該名新秀是中鋒，才會有較大的發展空間。

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關鍵字： TPBL新北國王陳將双毛加恩

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