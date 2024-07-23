運動雲

>

王建民投太準讓戴培峰劇本失敗　雙國家隊鐵捕換護具要珍藏

▲▼戴培峰與彭政閔咬耳朵。（圖／截自中信兄弟YT頻道）

▲戴培峰與彭政閔咬耳朵。（圖／截自中信兄弟YT頻道）

記者楊舒帆／台北報導

戴培峰連兩戰明星賽都擔任中華隊最後一任捕手，沒想到都成為夢幻對決的配角，不但收藏王建民在大巨蛋投出的球，還借兩位國家隊前捕手葉君璋、高志綱護具直呼機會難得，「原本第二天沒先發感覺很可惜，結果沒想到後面最好玩，還好沒先發。」

「恰哥」彭政閔登場打擊時，戴培峰先跟他「咬耳朵」，原來心裡藏了劇本，戴培峰說，「我先跟他說，我想先漏一顆球，讓洪總、鋒總跑壘，結果（王建民）賢拜投太準，沒辦法漏。還是有故意把球往前丟，但洪總、鋒哥都沒跑，心想完蛋了很尷尬，趕快把球傳回去裝沒事。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

下一顆球彭政閔把球打出去，兩位外野手演漏接形成二壘安打，戴培峰說，「恰哥其實沒打好，不然他可以打更遠，本來有想故意四壞，他太強了。」洪總則令他相當驚豔，戴培峰說，「他打出去的球很快，不像這個年紀可以打出去的強度，還跑得很認真，我以為他只是上來揮揮棒。」

前一天王建民練投1顆球，戴培峰賽後後悔沒收藏，第二天機會又來了，趕快把第一顆練投得球收起來。他說，「賽後太忙沒要到簽名，下次遇到兄弟，先問他要不要收藏，說不定他想要在大巨蛋的投球，若他沒有要收藏，就請他簽名。」

葉君璋在彭政閔打出安打後，來到本壘區與戴培峰換護具，戴培峰說，「有嚇到！以為他要講別的，他說『培峰、培峰護具借我，我來蹲。』」

回想嘟嘟潘威倫登場時，高志綱也跑來救急。戴培峰說，「在裡面看電視發現沒有捕手，心想以為我要蹲。聽到志鋼賢拜說，『培峰護具借我，葉總叫我蹲！』他連護擋都借，超認真的！不是來玩的。很難得一次被兩個前輩叫我脫掉護具。」該護具還需要使用，球季結束再請高志綱、葉君璋簽名，「剛好他們在球員時代的護具都是同廠牌。」

▲▼2024中職明星賽，最後半局兩隊教練輪番上陣，上演歷代中華隊傳奇球星對決戲碼，圖為戴培峰協助葉君璋總教練穿戴護具。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2024中職明星賽，圖為戴培峰協助葉君璋總教練穿戴護具。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2024中職明星賽，最後半局兩隊教練輪番上陣，上演歷代中華隊傳奇球星對決戲碼，圖為戴培峰協助葉君璋總教練穿戴護具。（圖／記者李毓康攝）

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

關鍵字： 戴培峰中華隊明星賽收藏默契

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

「史上最強明星賽」躍上國際！WBSC官網：最後11分鐘演中華隊OB賽

「史上最強明星賽」躍上國際！WBSC官網：最後11分鐘演中華隊OB賽

魔獸迷快看　新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票

魔獸迷快看　新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票

快訊／TPBL史上首位選秀狀元出爐　台北戰神選名將之子雷蒙恩

快訊／TPBL史上首位選秀狀元出爐　台北戰神選名將之子雷蒙恩

王柏融慫恿打擊陳金鋒說「他很皮」　接到王建民道歉電話了　　

王柏融慫恿打擊陳金鋒說「他很皮」　接到王建民道歉電話了　　

叫恁總誒出來打！洪一中「超有哏」應援巾火速上架

叫恁總誒出來打！洪一中「超有哏」應援巾火速上架

快訊／TPBL首屆選秀會11人缺席　陳將双想挑戰CBA又沒來

快訊／TPBL首屆選秀會11人缺席　陳將双想挑戰CBA又沒來

王威晨深夜長文分享明星賽小故事　「沒有極限的威晨大王」圓夢了

王威晨深夜長文分享明星賽小故事　「沒有極限的威晨大王」圓夢了

隊友親自試聞「臭馬傑森」狂笑：是香的　釣出林襄本尊回應

隊友親自試聞「臭馬傑森」狂笑：是香的　釣出林襄本尊回應

美媒預測中華隊巴黎奧運僅3面獎牌　黃筱雯被看好奪金

美媒預測中華隊巴黎奧運僅3面獎牌　黃筱雯被看好奪金

王建民投太準讓戴培峰劇本失敗　雙國家隊鐵捕換護具要珍藏

王建民投太準讓戴培峰劇本失敗　雙國家隊鐵捕換護具要珍藏

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

熱門新聞

「史上最強明星賽」躍上國際！WBSC官網：最後11分鐘演中華隊OB賽

魔獸迷快看　新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票

快訊／TPBL史上首位選秀狀元出爐　台北戰神選名將之子雷蒙恩

王柏融慫恿打擊陳金鋒說「他很皮」　接到王建民道歉電話了　　

叫恁總誒出來打！洪一中「超有哏」應援巾火速上架

快訊／TPBL首屆選秀會11人缺席　陳將双想挑戰CBA又沒來

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中職最強明星賽躍上WBSC官網

2新聞雲APP要送你去看魔獸

3TPBL史上首位選秀狀元出爐

4陳金鋒接到王建民道歉電話了　

5洪一中「超有哏」應援巾火速上架

最新新聞

1「飄髮左投」藍力有望大巨蛋首秀

2葉總評價餅總投球「轉速不錯」

3雷蒙恩成TPBL狀元向名將爸爸告白

4賴主恩拚巴黎奧運　老婆親自生日編髮

5陳金鋒接到王建民道歉電話了　

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

王建民登板夢幻對決洪一中　觸身球砸中陳金鋒：完蛋了

明星賽「叫恁總欸出來打」　洪總1020分意外奪冠

馬傑森享受林襄應援「開臭」　周思齊笑問：何時抱孫子？

林襄明星賽狂喊「臭馬傑森」　多慧一旁偷笑！籃籃加入戰局

「粒保樂園」開張啦！　6隊啦啦隊女孩合體應援

小S陪許老三玩遊樂設施！尖叫喊救命「跟Lily超反差」

【中華職棒明星賽】中華隊投捕連線 #林岳平 #葉君璋 由 #張建銘 上場打擊！

拜登退出2024總統大選　川普回應：史上最糟糕

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

助理教保員江宜芳道歉
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366