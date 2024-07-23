王建民投太準讓戴培峰劇本失敗　雙國家隊鐵捕換護具要珍藏

▲戴培峰與彭政閔咬耳朵。（圖／截自中信兄弟YT頻道）

記者楊舒帆／台北報導

戴培峰連兩戰明星賽都擔任中華隊最後一任捕手，沒想到都成為夢幻對決的配角，不但收藏王建民在大巨蛋投出的球，還借兩位國家隊前捕手葉君璋、高志綱護具直呼機會難得，「原本第二天沒先發感覺很可惜，結果沒想到後面最好玩，還好沒先發。」

「恰哥」彭政閔登場打擊時，戴培峰先跟他「咬耳朵」，原來心裡藏了劇本，戴培峰說，「我先跟他說，我想先漏一顆球，讓洪總、鋒總跑壘，結果（王建民）賢拜投太準，沒辦法漏。還是有故意把球往前丟，但洪總、鋒哥都沒跑，心想完蛋了很尷尬，趕快把球傳回去裝沒事。」

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下一顆球彭政閔把球打出去，兩位外野手演漏接形成二壘安打，戴培峰說，「恰哥其實沒打好，不然他可以打更遠，本來有想故意四壞，他太強了。」洪總則令他相當驚豔，戴培峰說，「他打出去的球很快，不像這個年紀可以打出去的強度，還跑得很認真，我以為他只是上來揮揮棒。」

前一天王建民練投1顆球，戴培峰賽後後悔沒收藏，第二天機會又來了，趕快把第一顆練投得球收起來。他說，「賽後太忙沒要到簽名，下次遇到兄弟，先問他要不要收藏，說不定他想要在大巨蛋的投球，若他沒有要收藏，就請他簽名。」

葉君璋在彭政閔打出安打後，來到本壘區與戴培峰換護具，戴培峰說，「有嚇到！以為他要講別的，他說『培峰、培峰護具借我，我來蹲。』」

回想嘟嘟潘威倫登場時，高志綱也跑來救急。戴培峰說，「在裡面看電視發現沒有捕手，心想以為我要蹲。聽到志鋼賢拜說，『培峰護具借我，葉總叫我蹲！』他連護擋都借，超認真的！不是來玩的。很難得一次被兩個前輩叫我脫掉護具。」該護具還需要使用，球季結束再請高志綱、葉君璋簽名，「剛好他們在球員時代的護具都是同廠牌。」

▲▼2024中職明星賽，圖為戴培峰協助葉君璋總教練穿戴護具。（圖／記者李毓康攝）