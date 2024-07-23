杭州亞運金牌汪哲宇成TPBL探花　雲豹連2年交易來首輪選秀權

▲桃園台啤永豐雲豹選中汪哲宇。（圖／記者林敬旻攝）

記者游郁香／綜合報導

TPBL職籃首屆新人選秀會今(23)日登場， 桃園台啤永豐雲豹在選秀會前透過現金交易，取得福爾摩沙夢想家的首輪選秀權，並以探花籤選了來自台灣科技大學的汪哲宇，他是去年杭州亞運3X3男籃金牌得主之一。

雲豹去年曾將2024年首輪籤及球員黃聰翰打包送到台北戰神，換取2023年首輪第2順位選秀權，選進成長故事相當勵志的控衛高錦偉，高錦偉在菜鳥季就大放異彩，贏得T1年度最佳新人並獲選年度第1隊，雲豹這波操作相當成功。

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雲豹今年在選秀前再次進行交易，以現金換取夢想家的首輪籤，重新獲得首輪選秀權，並在第2輪保有第4順位選秀權，雲豹最終以探花籤相中來自台灣科技大學的汪哲宇。

▲桃園台啤永豐雲豹選中汪哲宇。（圖／記者林敬旻攝）

籃球訓練師黃柏偉、王天佑分析，雖然汪哲宇回歸球隊後，整體的成績沒有以往這麼穩定，但190公分左右的身高，搭配令人捉摸不定的左手優勢，以及三分線的膽識，是在本次選秀會脫穎而出的重要武器。

汪哲宇能夠用速度去創造外線出手空間，不過他過度仰賴三分線出手，導致外線命中率可能不盡理想，因此增加更多的切入能力和小組配合的判讀能力是此階段重點。