PLG掉到第3輪！　亞運金牌江均今TPBL首輪第6順位獲選

▲亞運金牌江均在PLG選秀會掉到第3輪，今日在TPBL選秀會首輪第6順位中選。（圖／記者林敬旻攝）

記者游郁香／綜合報導

頂著杭州亞運3X3男籃中華隊史上首面金牌榮耀，江均在日前的PLG選秀，卻直到第3輪第3順位才中選，對此他自認「還能更好」，繼續投入TPBL選秀，希望兩邊都獲得平等機會，選後再考慮該去哪裡。最終江均在今(23)日的TPBL選秀會如願提升選秀名次，在首輪第6順位就被台北台新戰神相中。

來自輔仁大學，體能勁爆的前鋒江均，去年杭州亞運幫助中華隊拿下史上首面3X3男籃金牌，今年更入選中華白隊，國家隊資歷再添一筆。不過江均今年度在UBA賽場尋求轉型，導致整體表現下滑，數據與前3年相比有明顯落差，這也影響了他的選秀聲勢，在日前舉行的PLG選秀會，他直到第3輪第3順位才被台北富邦勇士挑中。

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▲中華3X3男籃勇奪杭州亞運金牌，江均為左二。（圖／記者杜奕君攝）

對於PLG的選秀結果，江均坦言，雖不到不滿意的程度，但他自認絕對「還能更好」， 「還是希望去自己能有最好表現的球隊，但確實沒料到這麼後面才被選中，還是希望選秀順位好一點。」

在PLG選秀會落幕後，江均選擇持續投入TPBL選秀，「今年台灣籃壇的變動太大，我還是想求穩，因此兩個聯盟都報名參與選秀，希望兩邊都獲得平等機會，選後再考慮該去哪裡。」

▲亞運金牌江均在PLG選秀會掉到第3輪，今日在TPBL選秀會首輪第6順位中選。（圖／記者林敬旻攝）

籃球訓練師黃柏偉、王天佑分析，即便江均大學時期，每一階段定位都有所不同，但大學生涯仍繳出9.2分、7.2籃板、1.4抄截的佳績，天生的身材條件與運動能力已被看好能與職業學長們較勁。往後如何提升動位出手的命中率、小組配合的判讀能力，朝向稱職的3D選手邁進，將會是他進入職業賽場上的第一個課題。

江均日前曾點名，楊敬敏、林書豪兩名人氣球星是自己的「模板」，「豪哥的處理球能力真的太好，這樣的細膩度是我所需要的。」