台灣首屆女足國際賽圓滿落幕！台中藍鯨氣走先鋒女足奪冠

▲為期三天的陽信銀行盃國際女足邀請賽圓滿落幕。（圖／高雄ATTACKERS先鋒女足提供）

體育中心／綜合報導

台灣首次國際女子足球賽事，為期三天之陽信銀行盃邀請賽圓滿落幕，季軍戰由韓國OOO FC對戰日本Grano伊勢崎SC，最後Grano伊勢崎SC以0比5勝出，冠軍戰則由台中藍鯨以3比1擊敗高雄ATTACKERS先鋒女足摘下冠軍。

冠軍戰由高雄ATTACKERS先鋒女足對戰台中藍鯨，上半場ATTACKERS先鋒女足前鋒Melanie Hoekstra射門，守門員雖然第一時間擋下，但是球沒有抱住，後衛呂孟舫直接門前鏟球順利補射成功，1:0暫時領先，下半場一開始藍鯨追平比數，之後ATTACKERS先鋒中場傳球失誤，導致對手立刻反擊，最後台中藍鯨就以3比1奪得冠軍。

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在此同時，國際賽舉辦U12女子邀請賽，全台共計有12支隊伍齊聚楠梓，最後由新北市中和自強國小獲得冠軍，亞軍為高雄桂林國小，台北樂活兔得季軍，透過陽信銀行盃難得機會給予下一個世代選手比賽舞台，連結未來女子選手在國際之競爭力。

「未來在南台灣足球領域，有優質運動場，優秀企業願意投入，讓高雄的運動經濟更蓬勃！」長期關心女足的內政部長劉世芳，親自到場關賽，期許未來讓高雄發展運動產業園區，延續品牌對運動重視，陽信銀行多年來為女子足球提供專業訓練資源，讓女足選手們能無憂茁壯、精進球技、發揮潛能，而柏文健康事業引進西甲青訓系統，聘僱西甲專業教練來台傾囊相授，將眼界擴展，讓台灣足球升級2.0。