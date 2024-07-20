最爽的一屆！中華藍大勝澳洲豪取7連勝　明將爭賽史第3冠

▲瓊斯盃中華藍擊敗澳洲豪取7連勝。（圖／籃協提供）

記者簡名杉／新北報導

第43屆瓊斯盃籃球邀請賽倒數第二天賽程，由目前6戰全勝、未嘗敗績的地主中華藍對決澳洲隊，中華藍首節中後段開始進入狀況，並在次節拉出一波15比0的攻勢穩穩握住勝券，終場中華藍以97比80大勝澳洲，本屆賽事豪取7連勝，明天將與菲律賓爭奪地主隊的賽史第三冠。

首節中華藍與澳洲打得十分拉鋸，僅以4分之差領先，然而次節中華藍拉出一波15比0狂暴攻勢，將分差完全拉開，其中馬建豪次節砍進2記三分彈，獨攬10分，下半場中華藍啟動進攻模式，單節以近七成命中率狂灌32分，將比分完全拉開，成功拿下賽會七連勝。

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全場中華藍共6人得分上雙，「新台灣人」高柏鎧斬獲14分、14籃板是全隊表現最佳的選手，林信寬延續前役的好手感，投進2記三分球進帳12分，高錦瑋、賀博各有11分，馬建豪、賀丹分別有10分貢獻。

地主中華隊在瓊斯盃賽史只拿下2座冠軍，分別是2001年以及2004年，明天交戰菲律賓將挑戰隊史在瓊斯盃的第三冠，中華藍主帥圖奇賽後特別帶著桑一慶、楊哲宜、黃柏偉三位助教談論對於本屆賽事的感想。

▲中華藍教練團，桑一慶、圖奇、楊哲宜、黃柏偉(左至右)。（圖／記者簡名杉攝）

圖奇率先感謝所有到場的球迷，他強調全場觀眾的應援讓他深受感動，他透露要來台灣執教之前，就已經先了解過台灣的文化，很開心能擔任中華隊總教練。

對於明天的「冠軍之戰」，圖奇指出他也很好奇明天的結果，雖然表示明天會是本屆賽事壓力最大的一戰，但相信球員們都已經準備好，教練團也會制定更縝密、更周全的策略、戰術，讓球員能更快進入狀況。

桑一慶表示，自己是第一次擔任瓊斯盃中華藍的助教，很榮幸第一次就能跟圖奇教練合作，並攜手幫助球隊叩關冠軍戰，自己也感到非常驕傲。

楊哲宜則說，他已經擔任中華隊助教很多年，跟過很多不同教練，但這次圖奇教練希望全隊打出團隊籃球，也在這次賽會上看到顯著效果，今晚全隊會好好休息來迎接明天的大戰。

黃柏偉透露自己是第一次參與瓊斯盃，很感謝圖奇教練的帶領，他也認為全隊每天都準備的非常足夠來應對每場比賽，同時指出教練的臨場反應很快，能適時作出調整來應下比賽，他強調對明天的比賽會保持平常心，不管結果如何，大家會攜手完成這一屆的賽事。