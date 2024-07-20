「SGA」全能表現！　加拿大熱身賽85比73擊敗法國

Shai Gilgeous-Alexander and RJ Barrett had it going to lead @CanBball to the win over France!



SGA: 23 PTS | 5 REB | 5 AST

RJ: 21 PTS | 4 REB pic.twitter.com/sEEqp8Yrvq — NBA (@NBA) July 19, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

巴黎奧運將在當地時間26日開幕，加拿大男籃今（20日）熱身賽面對法國男籃，加拿大靠著吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)23分5籃板5助攻表現，以85比73取得熱身賽首勝。

此戰加拿大從頭到尾表現出色，吉爾吉斯-亞歷山大、巴瑞特(RJ Barrett)多次切入造成犯規，首節加拿大就領先9分，半場打完以44比40領先。

第3節開始，法國佛尼耶（Evan Fournier）飆進三分，將比分追至只差1分，但法國多次錯失領先機會，終場加拿大以85比73獲勝。

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加拿大吉爾吉斯-亞歷山大23分5籃板5助攻、巴瑞特得下21分，歐利尼克(Kelly Olynyk)全場7投6中，得到14分。而加拿大整場比賽罰球30投26中，並靠著法國隊的失誤得到25分。

法國則是亞布塞萊(Guerschon Yabusele)得到全隊最高19分，戈貝爾(Rudy Gobert)11分4籃板，「法國怪物」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)在比賽初期就陷入犯規麻煩，僅得下10分。

根據FIBA官網報導，法國尚未達到最佳狀態，但離奧運開幕時間已經不多，總教練柯雷特(Vincent Collet)需要最大化發揮球隊的潛力，好在法國陣中資深名將戴克羅(Nando De Colo）身體健康，加上飛人巴圖(Nicolas Batum)的經驗幫助，以及年輕球員庫利巴利(Bilal Coulibaly)、里奇納(Frank Ntilikina)才華洋溢，他們在正式比賽的表現值得關注。

▲加拿大隊吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)砍下23分5籃板5助攻。（圖／VCG）