張志豪久違開路猛打賞　兄弟「愛的打線」助德保拉6連勝

▲中信兄弟張志豪。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／新北報導

中信兄弟17日作客富邦悍將，張志豪睽違7年擔任開路先鋒，給悍將新洋投杰戈下馬威，不但前3打席都上壘，7局上面對牛棚也敲長打貢獻2打點，帶領球隊以9比4獲勝，德保拉投5局失4分仍受到火力援護，奪6連勝。

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兄弟面對悍將新洋投杰戈，首局就發揮一波猛攻，張志豪、岳東華、王威晨連續安打先馳得點，陳俊秀執行短打，許基宏、曾頌恩、高宇杰安打串連進帳3打點，單局灌進4分。2局上張志豪獲得保送，兩出局後陳俊秀適時安打添加1分，取得5比0領先。

悍將2局下反攻，董子恩、戴培峰、林哲瑄安打開啟攻勢，李宗賢選到保送擠回1分，王正棠適時安打追回2分，張育成也敲安打，范國宸敲游擊滾地球靠野手選擇上壘，帶有1打點，悍將一口氣追回4分，以4比5落後。

杰戈5局上單局3保送，留下滿壘局面，歐書誠「拆彈」成功，6局上悍將新人張奕生涯第二場登板，岳東華掃安打，陳俊秀敲出右外野落在界內線上的二壘安打，進帳1打點。悍將隨即做出守備異動，讓右外野手孔念恩退場，周佳樂鎮守右外野，葉子霆守左外野。

兄弟7局上攻擊王尉永，由江坤宇安打開路，岳政華保送後，張志豪掃出安打帶有2打點，幫助兄弟擴大領先至8比4。8局上許基宏、曾頌恩、江坤宇連續安打添加1分，9比4領先。

兄弟全場15支安打，張志豪4打數3安打，另有1保送，5打席4次上壘，貢獻2打點、2得分。陳俊秀2安打進帳2打點，與許基宏、曾頌恩、江坤宇、高宇杰有效串連攻勢，各進帳1打點。

德保拉前5局獲得5分援護，他主投5局就退場，用球數96球，失4分都集中於第2局，合計被敲9支安打，奪2次三振，防禦率3.57，在火力支援下拿下6連勝。

悍將洋投杰戈「開箱」首戰，投4.2局，被敲8安打，有4次保送，奪3次三振，失5分有4分自責分，承擔敗戰。