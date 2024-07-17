看張育成首轟像洋將！江坤宇同場互尬美技：他是台灣NO.1

▲江坤宇。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／新北報導

中信兄弟游擊手江坤宇16日首度與經典賽隊友張育成同場守游擊，還「目送」他生涯首轟越過左外野，直呼他像洋將，是不同等級的球員。

平野惠一直言，張育成是一位重砲游擊手，有他的魅力，江坤宇在兄弟拯救球隊多次，對他的信賴感很深，張育成只看一場無法評價，但他們兩個可以形成良性競爭，去競爭中華隊的一號游擊手。

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張育成受訪時稱江坤宇是中華隊10年游擊手，平野惠一說，「其實不用這麼謙虛，兩位球員互相學習、競爭，會讓台灣棒球更好。不少球員都把他們當偶像，希望他們成為年輕人的榜樣。」至於兩人守備是否有美式與日式的不同點，平野惠一則說，「江坤宇是台式的。」

江坤宇聽聞張育成稱讚自己則回應，「他身上全部都是優點，很多學習的地方，也謝謝他昨天賽後的稱讚（十年游擊），他還是台灣NO.1！」

首次在中職與張育成同場，江坤宇表示，「看到學長很開心，跟他當隊友時獲得很多正能量，可以多學習。學長臂力、力量守備都很好，看起來很輕鬆。學長美式守備，我是偏日式一點的，他（經典賽時）講了很多，都是從小到大沒接觸的觀念。」

張育成是台灣少見的游擊砲，前一戰首轟出爐，江坤宇說，「很像洋將，看到他首轟，雖然他受訪時有說可能不會出去，但我們守備來看，一看就知道會出去。」

▲富邦悍將張育成。（圖／記者林敬旻攝）