「魔獸」霍華德曾稱台灣為country　TAT鄭州站延期

▲霍華德、卡森斯與庫克齊聚野馬隊。（圖／野馬隊提供）

文／中央社

前NBA球星霍華德身兼TAT股東、台灣野馬隊球員，原訂7月中國鄭州站亮相，因曾稱台灣為國家（country）遭中國網友抨擊台獨，野馬隊說，因中國因素與安全考量，比賽延至8月。

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）2022-2023賽季曾來台加入台灣職籃T1聯盟桃園雲豹隊，他在去年5月與當時的副總統賴清德合拍影片，片中稱台灣為國家（country），事後引發中國網友攻擊，霍華德後來則解釋country有時候的意思也指「到另一個地方」。

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霍華德身兼亞洲巡迴賽（TAT）股東、球隊老闆、球員3種身分，原訂7月初在中國鄭州舉行的TAT第3站賽事，首度披上野馬隊戰袍亮相，隨後迎接7月26日在台灣台北和平籃球館舉行的第4站賽事。

不過，因霍華德先前言論，在鄭州站賽事開打前持續發酵，也讓鄭州站賽事受影響。野馬隊總經理周映洲接受中央社記者訪問時表示，比賽並未取消，而是延後到8月23日至31日舉行。

周映洲坦言，鄭州站賽事延期，除了部分原因與霍華德有關外，還有中國因素，且有安全性考量，「需要多一點時間作業，讓事情更順利」。

雖然鄭州站賽事延後舉行，但台北站將於7月26日開打，霍華德屆時將率領球星柯森斯（DeMarcus Cousins）、庫克（Quinn Cook）等人來台獻技，將與東海海盜、澳門黑熊、香港黑龍、菲律賓三寶顏勇士以及菲律賓波拉火箭展開對決。