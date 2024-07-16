張育成首轟擁抱大哥張進德　感謝鋒總一句話感觸很深

▲▼張育成首轟。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將「狀元」張育成16日在主場迎戰兄弟，第三打席面對蔡齊哲轟出生涯首轟。他表示：「其實不知道那顆球會出去，沒有打到球心，就全力跑壘，結果球就飛出去了。」

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張育成首轟出爐，帶領悍將2連勝，首次獲頒MVP登台跳舞。張育成笑言：「我以為不是我！才打兩分而已，我以為是其他隊友，希望有更多MVP。被倒了很多飲料，滿清爽的。」

張育成表示：「首轟啊！從國外到現在，很久沒有打全壘打了。其實沒有鬆一口氣，努力打好每一顆球，希望可以一步一腳印地享受每次球賽、每次機會，這是我最想要感受的。最開心的是球隊贏球。」

回到休息室與大哥張進德、蔣智賢擁抱慶祝，張育成坦言：「很開心啊！因為其實賽前跟他們聊，問他們剛回來的心態如何調整，他們也一直鼓勵我，要我享受當下，不用管會發生什麼事。他們灌輸我的觀念，我也這樣灌輸自己。」

生涯第四場比賽、第15打席首轟出爐，張育成坦言：「這幾場比賽越來越好，跟打擊教練溝通，最主要是鋒總，一直、一直在鼓勵我，告訴我棒球是團體，不是我一個人。他講這句話，感受很深，也很感謝他。」

在舞台上突然說之前兩場跟隊友無法溝通，張育成受訪時進一步解釋，「這裡很多都是學弟，有隔閡，但現在越來越好，學弟跟我開玩笑，我也很喜歡，團體要有好的氣氛，不要有太重學長制。」