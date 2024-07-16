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張奕COVER「王岳富」剛剛好　江少慶最快7月底二軍出賽

▲▼富邦悍將張奕。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將張奕。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

張奕上周開箱秀，雖然掉分搞砸黃保羅的勝投，靠隊友火力反撲拿下生涯首勝，對於下半季牛棚影響甚大，投手教練郭勇志認為，他可以做為「王岳富」的輪替人選。

張奕初登板投了13球，中繼1局掉1分，談到登板時機，郭勇志坦言，「1比0領先，原本考慮是否讓王尉永先投，另尋初登板時間，不過與總教練討論後，決定讓張奕提早適應。」

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王尉永本季已經出賽33場，在悍將陣中僅次於富藍戈的38場，郭勇志透露，王尉永、曾峻岳、富藍戈出賽頻率，以今年使用頻率狀況，往後若有類似需要輪替的時機，張奕是不錯的人選。

張奕先發經驗豐富，也向教練團透露過渴望擔任先發投手的意願，郭勇志坦言，「他之前休息三周，有一段時間沒投球，若先發對身體負荷大，之前也有傷勢在，所以比較保守。」以現況來說，會讓他先擔任牛棚角色，局數慢慢再增加。

黃保羅15日先發投5局無失分，悍將仍為維持拉長他休息天數的調度，觀察在球隊狀況不好時，他總是能負擔一場先發，且把責任局數完成。

至於眾所期待的江少慶，近期已經展開牛棚練投，預計7月底開始出賽，下半季有機會回到一軍，郭勇志透露，「目前都按照進度進行，且身體回饋良好。」

關鍵字： 張奕富邦悍將牛棚美國職棒投手

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