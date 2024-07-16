運動雲

>

前雷公洋投文雄之子林台加　選秀第8輪獲洋基青睞

實習記者李立祥／綜合報導

大聯盟今（16日）進行第2天選秀，洋基在第8輪第241順位選中台加混血球員林台加（Tyler Wilson）。

林台加就讀於亞利桑納大峽谷大學，母親是台灣人，父親則是前台灣大聯盟雷公洋投文雄（Steve Wilson），退役後擔任大聯盟球隊球探，目前是洋基隊球探，林台加與弟弟林立恩都出生於台灣，去年林立恩也曾入選U18國手。

去年林台加大聯盟選秀落選，今年參加日職中日龍測試，雖然未通過測試，但這次大聯盟選秀獲洋基選中，對此他也表示，「我付出很多努力才到這裡，如果沒有大峽谷大學的隊友和教練，我不可能做到這點。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

本季林台加為大峽谷大學出賽58場，繳出打擊三圍0.378／0.441／0.691，擊出17支全壘打，被三振率為13%，榮獲WAC分區最佳球員。

根據《Pinstripe Alley》報導，洋基在本次選秀前7輪都選擇投手，林台加是首位被選中的野手，主要擔任一壘、左外野的他，在過去一年的表現顯著提升，而洋基的角落內野手深度並不厚實，如果他的打擊能力能夠在職業聯賽繼續發揮，他將有機會脫穎而出。

▲洋基在第8輪第241順位選中台加混血球員林台加（Tyler Wilson）。（圖／翻攝自X／GCU_Baseball）

▲洋基在第8輪第241順位選中台加混血球員林台加（Tyler Wilson）。（圖／翻攝自X／GCU_Baseball）

關鍵字： MLB棒球洋基雷公文雄林台加

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

日本漫畫成真！　男大生「左右開投150公里火球」飆進大聯盟

日本漫畫成真！　男大生「左右開投150公里火球」飆進大聯盟

纏鬥到最後階段！中華藍險勝美國3連勝　樂於分享球成贏球主因

纏鬥到最後階段！中華藍險勝美國3連勝　樂於分享球成贏球主因

奧運賽程突然「多1場」　李洋抒發心情：既來之則安之

奧運賽程突然「多1場」　李洋抒發心情：既來之則安之

中華藍黑白雙雄「商業互吹」！賀博期待交手「2K網友」莫巴耶

中華藍黑白雙雄「商業互吹」！賀博期待交手「2K網友」莫巴耶

喬帥看到家人就想哭！術後1個月差點奪冠　小蠻牛驚呼：超人

喬帥看到家人就想哭！術後1個月差點奪冠　小蠻牛驚呼：超人

中華桌球巴黎奧運傳承　林昀儒領銜出擊、莊智淵6度叩關五環殿堂

中華桌球巴黎奧運傳承　林昀儒領銜出擊、莊智淵6度叩關五環殿堂

中華跆拳道巴黎奧運唯一希望　國民女神羅嘉翎全力出擊

中華跆拳道巴黎奧運唯一希望　國民女神羅嘉翎全力出擊

英格蘭陷58年無冠魔咒　隊長凱恩談連3大賽失利：非常痛苦

英格蘭陷58年無冠魔咒　隊長凱恩談連3大賽失利：非常痛苦

「台灣蝶王」王冠閎巴黎奧運拚奪牌　混血女將韓安齊首闖五環舞台

「台灣蝶王」王冠閎巴黎奧運拚奪牌　混血女將韓安齊首闖五環舞台

明星賽許基宏替補！王柏融婉拒全壘打大賽　戰技挑戰賽名單確定

明星賽許基宏替補！王柏融婉拒全壘打大賽　戰技挑戰賽名單確定

超扯片！聯結車違規載送超長鋼筋 路口迴轉掃爛休旅車板金

熱門新聞

日本漫畫成真！　男大生「左右開投150公里火球」飆進大聯盟

纏鬥到最後階段！中華藍險勝美國3連勝　樂於分享球成贏球主因

奧運賽程突然「多1場」　李洋抒發心情：既來之則安之

中華藍黑白雙雄「商業互吹」！賀博期待交手「2K網友」莫巴耶

喬帥看到家人就想哭！術後1個月差點奪冠　小蠻牛驚呼：超人

中華桌球巴黎奧運傳承　林昀儒領銜出擊、莊智淵6度叩關五環殿堂

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日本漫畫成真！　男大生「左右開投150公里火球」飆進大聯盟

2中華藍險勝美國3連勝　樂於分享球成贏球主因

3李洋抒發心情：既來之則安之

4賀博期待交手「2K網友」莫巴耶

5喬帥看到家人就想哭！小蠻牛稱他超人

最新新聞

1為美國隊效力　恩比德爆料與偶像有關

2索托也想跟大谷同隊但有點難

3險搞砸24分領先！美男籃6分險勝澳洲

4歐嗨呦！大谷翔平和勤學日文的紅人大物見面

5文雄之子林台加選秀獲洋基選中

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平美職200轟達陣　大聯盟日球員史上第1人

小龍女活力熱跳全新中場舞　李多慧「超會震」粉絲狂讚

黃筱雯東奧摘銅一戰成名　花都再戰！專注比賽先不想逛街

台鋼啦啦隊最強外援再+1　Mingo發豪語：證明我是天花板

張育成中職首打席飛球接殺　第4局第2打席遭到三振

郭品超回山東尋根：血濃於水是真的！　感嘆「中國台灣只是身體歸宿」

資優生成「暗殺川普槍手」　車內、住處搜出爆裂物

差點沒錢出國比賽！寶來國中合唱團世界賽奪冠

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

三軍儀隊撤出中正紀念堂大廳　國防部：已完成耐熱訓練
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366