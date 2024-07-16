前雷公洋投文雄之子林台加　選秀第8輪獲洋基青睞

實習記者李立祥／綜合報導

大聯盟今（16日）進行第2天選秀，洋基在第8輪第241順位選中台加混血球員林台加（Tyler Wilson）。

林台加就讀於亞利桑納大峽谷大學，母親是台灣人，父親則是前台灣大聯盟雷公洋投文雄（Steve Wilson），退役後擔任大聯盟球隊球探，目前是洋基隊球探，林台加與弟弟林立恩都出生於台灣，去年林立恩也曾入選U18國手。

去年林台加大聯盟選秀落選，今年參加日職中日龍測試，雖然未通過測試，但這次大聯盟選秀獲洋基選中，對此他也表示，「我付出很多努力才到這裡，如果沒有大峽谷大學的隊友和教練，我不可能做到這點。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

本季林台加為大峽谷大學出賽58場，繳出打擊三圍0.378／0.441／0.691，擊出17支全壘打，被三振率為13%，榮獲WAC分區最佳球員。

根據《Pinstripe Alley》報導，洋基在本次選秀前7輪都選擇投手，林台加是首位被選中的野手，主要擔任一壘、左外野的他，在過去一年的表現顯著提升，而洋基的角落內野手深度並不厚實，如果他的打擊能力能夠在職業聯賽繼續發揮，他將有機會脫穎而出。

▲洋基在第8輪第241順位選中台加混血球員林台加（Tyler Wilson）。（圖／翻攝自X／GCU_Baseball）