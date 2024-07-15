中華藍黑白雙雄「商業互吹」！賀博期待交手「2K網友」莫巴耶

▲瓊斯盃中華藍後衛賀博。（圖／籃協提供）

記者簡名杉／新北報導

中華藍今(15)日於第43屆威廉瓊斯盃男子組第三天賽程力克美國，斬獲三連勝佳績，此役歸化球員高柏鎧(Brandon Gilbeck)繳出22分、17籃板、6阻攻驚人表現，打出本屆賽事代表作，賽後他與第二度回台打瓊斯盃的混血好手賀博互相大讚對方，而明天將展開中華「藍白內戰」，賀博則透露他很期待跟自己的「2K網友」莫巴耶交手。

此戰打出代表作的高柏鎧賽後指出，此役美國隊打出許多亮眼的數據，中華藍相對比起來數據有些落差，但是陳盈駿在關鍵時刻挺身而出帶領球隊，加上他冷靜處理球的心態，對全隊來說是一劑強心針。

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而談到此役拿下10分、4籃板的賀博，高柏鎧更是讚不絕口，他點出賀博才18歲就能達成現在這樣的成就，相信他的未來絕對不可限量；而賀博也回敬高柏鎧的讚美，點出高柏鎧今天繳出非常亮眼的數據，給了全隊很大的幫助，很感謝所有隊友們的貢獻。

明天將對戰去年效力過的中華白，賀博談到效力藍、白兩隊的差異，表示白隊多以年輕球員組成，但笑說，「雖然他們年紀都比我大！」而今年效力藍隊，他透露藍隊的學長們則都是老大哥，也非常樂意指導他、提醒他，讓他獲益良多。

賀博強調他非常期待能跟白隊對戰，除了想跟白隊主控游艾喆交手之外，更透露平常都會跟莫巴耶線上連線籃球遊戲「NBA 2K」，同樣很期待能對到他。