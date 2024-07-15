張育成16日主場繼續挑戰首轟　對決兄弟左投魏碩成

▲魏碩成。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟將於16日作客新莊富邦悍將主場，將由本土左投魏碩成先發，張育成首度面對先發左投，繼續挑戰尚未出爐的首轟。

魏碩成將與「狀元郎」張育成對決，必須特別小心長打火力。他在新莊的被全壘打產量是各球場之最，生涯被轟6支全壘打，其中4支在新莊，高國麟、林哲瑄各轟出2支，最近一次是6月10日被高國麟擊出一發全壘打。

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張育成上周末「開箱秀」，統一獅都派右投先發，累計9打數2安打，其中包含1支二壘安打，另選到3次四壞球保送，被三振2次，打擊率.222。

魏碩成本季先發11場，累計3勝5敗，防禦率5.53。他曾對富邦悍將投過3場比賽，合計1勝1敗，13局失10分，對戰防禦率6.92，控球仍是主要課題，目前55.1局投出26次四壞球保送，近期有兩場對悍將的比賽都單場投出4次四壞保送。

富邦悍將則由羅戈掛帥主投，他是悍將陣中最多勝的投手，防禦率1.91僅次於勝騎士排名聯盟第二，累計94次三振排第三。本季對兄弟尚未開張勝場，累計2場，承擔1敗，合計9局失4分，防禦率4.00。

統一獅在上周末對悍將以2勝1敗搶下系列賽後，將回到台南主場迎戰台鋼雄鷹。羅昂先發，他本季出賽9場，累計5勝4敗，防禦率3.02。他曾在5月18日對台鋼先發，投5.1局失5分承擔敗戰。台鋼雄鷹則由新秀左投王柏傑先發，目前累計2場出賽，前一戰對兄弟投6局失5分承擔敗戰，此戰為他第3場先發，繼續挑戰生涯首勝。