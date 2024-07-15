大谷翔平逼近秋信守亞洲紀錄　韓媒焦慮：僅7年就成為新主角

▲大谷翔平生涯200轟。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平在明星賽前就已經累計29轟，生涯200轟達陣，成為日本人史上第一人紀錄，距離秋信守所保持的亞洲紀錄只剩下18轟，韓媒《MHN Sports》感到憂慮，認為秋信守的紀錄很快就會被超越。

大谷翔平14日對戰老虎之戰，第三打席轟出本季第29轟，早在今年4月21日對大都會開轟，生涯累計176發全壘打，超越松井秀喜成為日本第一人。大谷翔平全壘打產量持續上升，尤其進入「6月狂谷」時期量產，以非常快的速度達成生涯200轟。

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對於這位日本超級巨星的驚人表現，韓國媒體《MHN Sports》報導中難掩驚訝，該媒體報導提到，「如果大谷翔平保持這樣的狀態，他很有可能打破秋信守保持的亞洲選手在大聯盟通算最多218支全壘打的紀錄。」

《MHN Sports》指出，秋信守從2005年開啟旅美之路，花了16年才達到218轟的成績，如果大谷翔平在本季打破秋信守紀錄，等於短短7年內成為新紀錄的主角。大谷翔平每3.2場就開轟，若保持進度9月就會達成亞洲新紀錄。該媒體最後以「距離秋信守紀錄被打破的時間已經不多了。」作為結論。