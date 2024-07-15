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快訊／再摘一冠！謝淑薇溫網混雙捧金盃　生涯第9座大滿貫到手

記者簡名杉／綜合報導

▲謝淑薇、傑林斯基捧起2024溫網混雙金盃。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝淑薇、傑林斯基捧起2024溫網混雙金盃。（圖／達志影像／美聯社）

2024年溫布頓網球錦標賽混雙決賽台灣時間15日清晨正式點燃戰火，由台灣網球一姐謝淑薇搭檔波蘭悍將傑林斯基(Jan Zielinski)交手墨西哥組合岡薩雷斯(Santiago Gonzalez)、歐兒摩絲(Giuliana Olmos)，台波組合順利以6比4、6比2直落二獲勝，謝淑薇順利摘下個人今年第3座大滿貫冠軍、第2座混雙冠軍，目前生涯累積大滿貫則達到9座！

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謝淑薇今年初的澳網就打出強勢表現，一舉收穫女雙、混雙冠軍，雖然法網女雙次輪止步、混雙4強作收，但溫網馬上再打出精彩表現，女雙與老搭檔梅騰絲(Elise Mertens)殺進4強，可惜不敵美國組合止步，而混雙則是與澳網的冠軍搭檔波蘭悍將傑林斯基一同叩關決賽。

▲謝淑薇、傑林斯基捧起2024溫網混雙金盃。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝淑薇、傑林斯基捧起2024溫網混雙金盃。（圖／達志影像／美聯社）

溫網決賽謝淑薇與傑林斯基交戰墨西哥組合岡薩雷斯、歐兒摩絲，第一盤台波組合就先破掉對方的發球局，以2比0領先，接下來雙方連續保發，到了第10局，台波組合沒有再錯失盤末點，傑林斯基發出一顆ACE球，為台波組合以6比4拿下第一盤。

第二盤雙方互相保發一局之後，台波組合成功破發，並且再度保發，取得3比1領先，雖然墨西哥組合及時回穩，保住第5局發球局，但這也是他們此戰拿下的最後一局，台波組合接下來連保帶破連下三城，沒再給對方機會，順利以6比2拿下第二盤，直落二收下冠軍。

▲謝淑薇、傑林斯基捧起2024溫網混雙金盃。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝淑薇、傑林斯基捧起2024溫網混雙金盃。（圖／達志影像／美聯社）
 

關鍵字： 謝淑薇溫網網球混雙

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