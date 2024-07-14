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「亞洲貓王」完全體再戰奧運！「體操精靈」目標晉決賽

▲體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻 。（圖／台灣師範大學提供）

▲體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻。（圖／台灣師範大學提供）

記者簡名杉／綜合報導

中華體操代表隊於巴黎奧運將由一男一女好手出征，分別是「亞洲貓王」唐嘉鴻與「體操精靈」丁華恬，兩人都曾參與前一屆東京奧運，但也同樣鎩羽而歸，這次以「完全體」之姿前進巴黎的唐嘉鴻，將以金牌為目標努力，而歷經蛻變的「體操精靈」，也希望能力拚決賽資格。

唐嘉鴻在東京奧運分別參加了男子團體以及個人全能兩個項目，最終男子團體在資格賽就飲恨淘汰，個人全能則以第7名作收，而上屆參加個人項目的丁華恬，則在資格賽就遭到淘汰，結束生涯首次奧運之旅；本次唐嘉鴻將在男子單槓項目出賽，丁華恬則將於女子平衡木項目亮相。

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去年在測驗時受傷，導致阿基里斯腱全斷的「亞洲貓王」，僅花了兩個月就浴火重生，並透過運動科學儀器的輔助，在今年的體操世界盃接連告捷，也成功摘下奧運門票，為今年台灣唯一一位參與奧運的男子體操選手。

上個月的體操世界盃，唐嘉鴻才以生涯最高得分摘金，帶著奪金的優異狀況展開奧運，對此教練翁士航直言唐嘉鴻現在已經是「完全體」，雖然有一些小細節還要修正，但他完全不擔心唐嘉鴻的狀況，同時要讓全世界知道他們就只有唯一一個目標「金牌」！

▲亞運女子體操，丁華恬於平衡木以13.300分奪下銅牌。（圖／記者林敬旻攝）

▲女子體操好手丁華恬。（圖／記者林敬旻攝）

二度站上五環殿堂的丁華恬，對於這次的奧運之旅更有信心，希望能發揮出最佳表現，目標設定達成6.2分的高難度動作，希望能完美呈現、挺進決賽。


巴黎奧運田徑重要日程
7月27日起 體操男子單槓 唐嘉鴻
7月28日起 體操女子平衡木 丁華恬

關鍵字： 巴黎奧運2024奧運2024奧運體操唐嘉鴻丁華恬

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