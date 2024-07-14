不會思考個人職稱！陳建州：努力帶著4支球團往前衝

▲PLG副會長陳建州。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／新北報導

PLG今(14)日突然傳出震撼消息，會長張嗣漢、執行長鄭偉柏突然發聲明請辭，聯盟同時確定兩人請辭消息，並由副會長陳建州暫代兩人職務，陳建州今天現身瓊斯盃場邊受訪，他先感謝張嗣漢、鄭偉柏這一年來對聯盟的幫助，也表示自己目前沒有太多情緒，並不會思考太多個人職稱，最重要的還是必須帶著聯盟4支球團在新賽季往前衝。

陳建州指出，當初張嗣漢接任聯盟會長是為了幫助台灣籃球，但是因為他的主業繁忙，很常跟他聯絡的時候都不在台灣，他人很常在全世界處理業務，所以今天張嗣漢的請辭聲明出來之後，只能祝福他，也很感激他與鄭偉柏這一年多來的幫助與這個短暫的合作機會。

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會長、執行長連袂請辭，陳建州透露現在當下自己並沒有太多情緒，也沒時間考慮自己的感受，他直言現階段最重要的就是帶著現有的4支球團往前衝，他指出雖然要再從零開始，但是他對於聯盟的業務還算熟悉，會慢慢把一磚一瓦再建立起來。

對於新任會長、執行長的人選，陳建州表示會長必須先透過理監事、常務理事推舉，接著再由會長指派新任執行長人選，等到常務會議通過才會上任。

關於自己會不會接任聯盟會長的角色？陳建州坦言，「我個人沒有想過任何角色，我那個時候有講過，我說不需要任何職稱，我還是可以做事。」指出他目前不會去思考任何職稱，依舊每天保持熱情，努力為聯盟做到最好。

