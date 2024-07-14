胡金龍達成1200安！好友陳鏞基生日添喜　用心送壽桃找了3間店

▲統一獅陳鏞基41歲生日，胡金龍送上大壽桃祝賀。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／新北報導

統一獅老將胡金龍13日對前東家富邦悍將敲出生涯第1200支安打，剛好在好友陳鏞基生日這一天，他坦言，「大家互相COVER，壓力不要一直在他身上。」

胡金龍8局上代打上陣，面對李建勳敲出二壘安打，達成中職生涯1200安，成為聯盟第19人。胡金龍坦言，「對記錄沒有特別感覺，球隊贏球最重要。」不過他留住這顆球做紀念，逢百紀念球都蒐集放在一處。

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自2013年旅美歸國後，至2019年球季都維持每年百安以上，近5年除了2021年之外也持續輸出安打，對於此時間點達成1200安打里程碑，他認為，時間點算是正常發揮。

好友陳鏞基當壽星13日沒上場，但在場邊拿著棒子躍躍欲試，胡金龍笑言，「鏞基只顧著過生日，沒有注意紀錄，他上次腰傷但還是有準備，現在大家互相『COVER』，畢竟上半季比較疲勞，不要把攻擊壓力都放在他身上，畢竟也有點年紀了。」

賽前準備壽桃為陳鏞基祝壽，胡金龍透露，應是目前送過最特別的生日禮物，因為之前都送蛋糕，但蛋糕不健康，特別在新莊這附近找了3家才找到特製大壽桃。他表示，「送蛋糕太沒創意，我稍微『Google』一下，有說壽桃是拜拜在用的，也有對長輩尊敬之意。」

▲統一獅胡金龍。（圖／記者林敬旻攝）