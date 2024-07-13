運動雲

>

定向越野國手選拔　「台灣一姊」黃敏惠帶傷上陣仍摘金

▲定向越野一姊黃敏惠(右)與媽媽楊文芬攜手參賽。（圖／主辦單位提供）

▲定向越野一姊黃敏惠(右)與媽媽楊文芬攜手參賽。（圖／主辦單位提供）

體育中心／綜合報導

2024總統盃全國定向越野錦標賽暨全國排名賽今於新竹清華大學登場，這場也是今第二階段第1場國手選拔賽，本場最特殊是香港2022年世界大學定向越野賽國手之一王卓弘來台踢館，幸好最終台將陳彥龍在男子菁英組以34秒差距守住金牌；而女子菁英組，雖然「台灣一姊」黃敏惠帶腳傷上場，但依舊以無人可敵的表現，再包辦今年所有4場國手選拔的女子菁英組第一。

經過年初的三場國手選拔後，今總統盃和8月在南投暨南大學舉行的朱崙盃全國定向越野錦標賽後，將選拔出今年下半年台灣參加國際定向越野賽的代表隊，等於台灣的定向越野好手都必須極力去爭取下半年披掛國手參加國際賽的資格。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今在男、女子菁英組部份競爭激烈，特別是男子菁英組今還有香港定向越野國手王卓弘等人來台踢館，台灣在去年參加雅加達舉行的2023印尼國際定向越野錦標賽中，「台灣一姊」黃敏惠沒任何懸念獲女子菁英組金牌，但台灣男將陳彥龍與楊正宇分獲銀與銅牌，當時就是輸給金牌的香港選手王卓弘。

香港選手王卓弘今天的表現也很精彩，最快跑出22分30秒一度保持領先；但最後出發的陳彥龍最終跑出21分56秒成績，僅僅以34秒差距力挫王卓弘，幫台灣守住男子菁英組金牌，陳彥龍說，「我們兩個差距並不大，可能我勝在比較晚出發，好的選手都在我附近，讓我可以掌握時間的差距。」

自嘲像帶著炸彈比賽來自金門的陳彥龍，由於身體遺傳有「叢發性頭痛」，據說這種疼痛感十分強烈，是所有頭痛中數一數二劇痛的類型，從小就有頭痛的症狀，發作起來必須打類固醇，但他是運動手又不能用藥，前年雖然一度壓制下來，但去年又開始復發，現在每年3、6和9月都會復發，他說，「6月就很慘，幾乎沒什麼在練習，過了6月後趕著比賽前才剛去恢復體能。」

這也是陳彥龍在今年4場國手選拔中首度拿下男子菁英組冠軍，他說，「今天這站的距離已經超過亞洲的2.8至3.2公里的長度，所以，可能有很多人錯估形勢，一開始就衝再加上天氣炎熱，很多人到後半段就體力不支，我自己是比較保守，前半段有留一點體力，幸好可以用在後半場。」

至於在女子菁英組部份，「台灣一姊」黃敏惠的地位幾乎無人可以撼動，她這站再跑出23分46，包辦今年國手選拔賽4站第一，但黃敏惠說，「主要是帶著新發作的腳傷來跑，而且也因為有超過3個月以上沒有比賽，趁這個比賽來做測試，因為接下來全民運3個多月後就舉行，為了不製造更多的傷，所以就一站就是順順的跑，以這角度來看，能跑出這樣的成績還算滿意。」

除了新傷之外，學業成續也相當突出的黃敏惠就讀於臺北醫學大學並且已經開始到院實的課程，一姊笑著說，「課業差不多完結，但因為必須到不同醫院實習，有時回到家都很晚，隔天5點半就得起床，睡眠時間少了很多，主要訓練時間必須改在周六日才行，但練習量確實比以前少很高。」

但今天的賽事也出現不少意外，第3站年僅13歲金門小將卓佳賞就爆冷拿下男子菁英組冠軍，但今卻在賽程半途中迷航，他無耐的說，「我忘了我跑到第幾關了！」最後他只跑出17分58秒，竟只獲男子16歲組第二。

同時，曾在兩屆聽奧勇奪三金的網球好手林家文，也報名參加這站的比賽，她笑說，「帶學妹一起來比賽，給自己打球之外做一點娛樂。」林家文已參加過許多次定向越野的比賽，今年甚至還被排進女子菁英組的比賽，但今可惜漏打了一站後，最終只能無奈的接受「未完賽」的結果，她說：「很可惜，不然以我完賽成績，在女子菁英組應該可以排進前十了。」

關鍵字： 定向越野黃敏惠

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

雷納德退隊「被惡搞帶空行李箱報到」　皮爾斯：他真的該考慮退休

雷納德退隊「被惡搞帶空行李箱報到」　皮爾斯：他真的該考慮退休

對台籃現況感到疑惑　麥卡洛直言：我不想打只有4隊的聯盟！

對台籃現況感到疑惑　麥卡洛直言：我不想打只有4隊的聯盟！

快訊／張育成扛4棒守三壘　大哥張進德同場先發

快訊／張育成扛4棒守三壘　大哥張進德同場先發

快訊／旅日強投張奕加盟富邦　2.5年合約總值1314萬

快訊／旅日強投張奕加盟富邦　2.5年合約總值1314萬

張育成中職首安致意潘威倫　評價布雷克指叉球超難打

張育成中職首安致意潘威倫　評價布雷克指叉球超難打

張育成首戰票房開紅盤　球員版球衣大賣近300萬

張育成首戰票房開紅盤　球員版球衣大賣近300萬

史上首見！桃猿7投聯手完封雄鷹　威能帝投1.2局傷退生涯最短

史上首見！桃猿7投聯手完封雄鷹　威能帝投1.2局傷退生涯最短

味全3人猛打擊退兄弟　樂天7比2打敗台鋼

味全3人猛打擊退兄弟　樂天7比2打敗台鋼

大谷翔平9局掃長打貢獻勝利打點　道奇逆轉勝老虎止4連敗

大谷翔平9局掃長打貢獻勝利打點　道奇逆轉勝老虎止4連敗

餅總巧妙安排對決張育成　潘威倫：還好沒被敲全壘打

餅總巧妙安排對決張育成　潘威倫：還好沒被敲全壘打

母女自撞翻覆　嬤PO影公審「機車惡意逼車！」反遭酸：哪來的勇氣

熱門新聞

雷納德退隊「被惡搞帶空行李箱報到」　皮爾斯：他真的該考慮退休

對台籃現況感到疑惑　麥卡洛直言：我不想打只有4隊的聯盟！

快訊／張育成扛4棒守三壘　大哥張進德同場先發

快訊／旅日強投張奕加盟富邦　2.5年合約總值1314萬

張育成中職首安致意潘威倫　評價布雷克指叉球超難打

張育成首戰票房開紅盤　球員版球衣大賣近300萬

讀者回應

﻿

熱門新聞

1雷納德退隊　皮爾斯：他真的該考慮退休

2麥卡洛直言：我不想打只有4隊的聯盟！

3張育成扛4棒守三壘　大哥同先發

4張奕加富邦　2.5年約總值1314萬

5張育成首安致潘威倫　評價布雷克

最新新聞

1知道張育成強　勝騎士三振後敬禮

2陳聖平返台首轟3打點　統一4連勝

3中華射箭隊力拚連3屆奧運奪牌

4潘政琮帶著今年最佳成績遠征巴黎

5定向越野「台灣一姊」黃敏惠帶傷上陣仍摘金

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

張育成中職首打席飛球接殺　第4局第2打席遭到三振

黃筱雯東奧摘銅一戰成名　花都再戰！專注比賽先不想逛街

連珍羚3度踏上5環舞台！　只想好好享受「摔出自己的柔道」

第二屆綜合格鬥亞錦賽

金邊第二屆綜合格鬥亞錦賽

台美棒球小將對決黑白猜　他逆轉獲勝全場激動歡呼

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

白頭翁痛失巢穴與寶寶 把母愛轉移親餵綠繡眼
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366