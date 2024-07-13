定向越野國手選拔　「台灣一姊」黃敏惠帶傷上陣仍摘金

▲定向越野一姊黃敏惠(右)與媽媽楊文芬攜手參賽。（圖／主辦單位提供）

體育中心／綜合報導

2024總統盃全國定向越野錦標賽暨全國排名賽今於新竹清華大學登場，這場也是今第二階段第1場國手選拔賽，本場最特殊是香港2022年世界大學定向越野賽國手之一王卓弘來台踢館，幸好最終台將陳彥龍在男子菁英組以34秒差距守住金牌；而女子菁英組，雖然「台灣一姊」黃敏惠帶腳傷上場，但依舊以無人可敵的表現，再包辦今年所有4場國手選拔的女子菁英組第一。

經過年初的三場國手選拔後，今總統盃和8月在南投暨南大學舉行的朱崙盃全國定向越野錦標賽後，將選拔出今年下半年台灣參加國際定向越野賽的代表隊，等於台灣的定向越野好手都必須極力去爭取下半年披掛國手參加國際賽的資格。

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今在男、女子菁英組部份競爭激烈，特別是男子菁英組今還有香港定向越野國手王卓弘等人來台踢館，台灣在去年參加雅加達舉行的2023印尼國際定向越野錦標賽中，「台灣一姊」黃敏惠沒任何懸念獲女子菁英組金牌，但台灣男將陳彥龍與楊正宇分獲銀與銅牌，當時就是輸給金牌的香港選手王卓弘。

香港選手王卓弘今天的表現也很精彩，最快跑出22分30秒一度保持領先；但最後出發的陳彥龍最終跑出21分56秒成績，僅僅以34秒差距力挫王卓弘，幫台灣守住男子菁英組金牌，陳彥龍說，「我們兩個差距並不大，可能我勝在比較晚出發，好的選手都在我附近，讓我可以掌握時間的差距。」

自嘲像帶著炸彈比賽來自金門的陳彥龍，由於身體遺傳有「叢發性頭痛」，據說這種疼痛感十分強烈，是所有頭痛中數一數二劇痛的類型，從小就有頭痛的症狀，發作起來必須打類固醇，但他是運動手又不能用藥，前年雖然一度壓制下來，但去年又開始復發，現在每年3、6和9月都會復發，他說，「6月就很慘，幾乎沒什麼在練習，過了6月後趕著比賽前才剛去恢復體能。」

這也是陳彥龍在今年4場國手選拔中首度拿下男子菁英組冠軍，他說，「今天這站的距離已經超過亞洲的2.8至3.2公里的長度，所以，可能有很多人錯估形勢，一開始就衝再加上天氣炎熱，很多人到後半段就體力不支，我自己是比較保守，前半段有留一點體力，幸好可以用在後半場。」

至於在女子菁英組部份，「台灣一姊」黃敏惠的地位幾乎無人可以撼動，她這站再跑出23分46，包辦今年國手選拔賽4站第一，但黃敏惠說，「主要是帶著新發作的腳傷來跑，而且也因為有超過3個月以上沒有比賽，趁這個比賽來做測試，因為接下來全民運3個多月後就舉行，為了不製造更多的傷，所以就一站就是順順的跑，以這角度來看，能跑出這樣的成績還算滿意。」

除了新傷之外，學業成續也相當突出的黃敏惠就讀於臺北醫學大學並且已經開始到院實的課程，一姊笑著說，「課業差不多完結，但因為必須到不同醫院實習，有時回到家都很晚，隔天5點半就得起床，睡眠時間少了很多，主要訓練時間必須改在周六日才行，但練習量確實比以前少很高。」

但今天的賽事也出現不少意外，第3站年僅13歲金門小將卓佳賞就爆冷拿下男子菁英組冠軍，但今卻在賽程半途中迷航，他無耐的說，「我忘了我跑到第幾關了！」最後他只跑出17分58秒，竟只獲男子16歲組第二。

同時，曾在兩屆聽奧勇奪三金的網球好手林家文，也報名參加這站的比賽，她笑說，「帶學妹一起來比賽，給自己打球之外做一點娛樂。」林家文已參加過許多次定向越野的比賽，今年甚至還被排進女子菁英組的比賽，但今可惜漏打了一站後，最終只能無奈的接受「未完賽」的結果，她說：「很可惜，不然以我完賽成績，在女子菁英組應該可以排進前十了。」