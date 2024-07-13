史上首見！桃猿7投聯手完封雄鷹　威能帝投1.2局傷退生涯最短

▲樂天桃猿洋將威能帝。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿先發洋投威能帝因2局下守備受傷退場，牛棚提前啟動6投輪番上陣壓制台鋼打線，以5比0獲勝，收下系列賽2連勝。桃猿合計7投聯手完封對手，創中職史上首次紀錄。

樂天桃猿2局上靠著馮健庭掃安打開路，嚴宏鈞的打席，一度因是否觸身球保送引起爭議，桃猿總教練古久保健二上前抗議後，裁判認定為壞球，留在打擊區的他，反而掃出三壘安打為桃猿先攻下1分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

威能帝2局下對吳念庭投出保送，兩出局後徒手抓球，仍未能擋住張肇元內野安打，且造成手部不適提前退場，莊昕諺提前登板。樂天球團表示，威能帝右手無名指挫傷，目前正在初步治療，還要持續觀察。

樂天桃猿打線沈默了6個半局，直到9局上甦醒，全面狙擊台鋼後援投手雷公，馮健庭再度安打點燃火力，兩出局後，余德龍、林立、陳晨威連續安打添加2分，廖健富也延續攻勢敲安打，把雷公打退場，林泓育再棒打下一任投手巫柏葳，拉開至5比0。

威能帝僅投1.2局，創生涯最短局數，面對8打席，被敲2安打，有1次保送無失分，莊昕諺臨危授命完成任務，中繼1.1局僅被敲1安打無失分，黃偉晟隨後接替1局，蘇俊璋負擔2局，王志煊、陳冠宇、陳柏豪陸續登板守住勝利。

桃猿全場12支安打，林立、廖健富、林泓育都敲2安打貢獻1打點，馮健庭本季首度3安打猛打賞，跑回2分。